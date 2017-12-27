Файлы с декретом о цифровой экономике созданы в пиратском Microsoft Office?

25 декабря текст декрета №8 «О развитии цифровой экономики» опубликован на сайте пресс-службы Александра Лукашенко.

Внимание журналистов (одним из первых это заметил Владимир Чуденцов) привлекло то, что пять файлов, текст декрета и четыре приложения, запакованы архиватором WinRAR. Сами файлы при этом были созданы в устаревшем формате. Там не то, что не более-менее современный .pdf, а вообще .doc (даже не .docx).

Скриншот с сайта president.gov.by

Сейчас на том же месте уже находится новый файл — это архив Dekret-8.zip с пятью документами в формате .pdf. Но по состоянию на 12:30 27 декабря по следующей ссылке:

http://president.gov.by/uploads/archives/Decret-8.rar

— ещё доступен старый .rar-файл, который, похоже, пока что попросту забыли удалить с сайта пресс-службы.

Скриншот с закачанным файлом .rar

Самое интересное начинается, если посмотреть в свойства .doc-файлов с текстом декрета.

Во-первых, там можно узнать фамилии людей, которые работали над документами: Караваев, Ситкевич, Ткач.

Во-вторых, видна дата создания файлов и количество редактирований. Например, файл с основным текстом («декрет8.doc») создан 11 декабря и отредактирован 48 раз.

В-третьих, поле «Организация» по-разному заполнено для всех пяти файлов, содержащихся в архиве. Для файлов «декрет8.doc» и «прил.2.doc» это «Администрация Президента РБ», для файла «прил.1.doc» это «HOME», для файла «прил.3.doc» — «SPecialiST RePack», «прил.4.doc» — «cm».

Каких-то конкретных выводов по организациям «HOME» и «cm» сделать невозможно, а вот «SPecialiST RePack» — это одна из самых популярных «пиратских» сборок Microsoft Office, которая получила широкое распространение через торренты.

Прокомментировать эту ситуацию Еврорадио попросило корпорацию Microsoft. Пока что мы ждём ответа. Но чуть раньше, разбираясь в случае использования «пиратского» софта в одной из белорусских компаний, мы уже получали официальный комментарий по похожему поводу от официального представителя американской корпорации Елены Мухсиновой. Считаем возможным разместить его здесь:

— К сожалению, я не могу прокомментировать слухи. Однако, пользуясь случаем, хотела бы обратить ваше внимание на то, что в 96% случаев контрафактное программное обеспечение является открытой дверью для киберпреступников, о чём говорят и масштабные кибератаки, участившиеся в последнее время. Например, самая популярная «пиратская» Windows (ZverCD) содержит 63 вариантов бэкдора, троянов и других встроенных злоумышленниками недостатков. Таким образом, использование нелицензионного ПО является прямой угрозой безопасности предприятий независимо от формы собственности.

Кстати, программное обеспечение является объектом авторского права. За нарушение авторских прав в Беларуси предусмотрена административная (ст. 9:21 КоАП), уголовная (ст. 201 УК) и гражданско-правовая (ст. 989 ГК) ответственность.