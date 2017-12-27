Файлы с декретом о цифровой экономике созданы в пиратском Microsoft Office?

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В магазине в Санкт-Петербурге произошел взрыв
Украина обменялась пленными с ДНР и ЛНР
Кадр дня. Снимок из Дятлово попал на первую страницу The Wall Street Journal
В Фейсбуке объяснили причины блокировки аккаунта Рамзана Кадырова
Какие предприятия отправят работников на новогодние каникулы
Лукашенко во Дворце напутствовал поколение Z: «От традиции не уйдет ни один президент»
Карикатура дня: «Я 12 лет разваливала производство в СССР»
В канун Нового года средний сын Лукашенко традиционно показал свою семью. Фотофакт
У кого больше всего упали ноябрьские зарплаты
Милиция вот-вот перейдет на усиленный вариант службы
Застрелен кузен Рианны
Суд над авторами «Регнума»: адвокаты назвали свидетеля «русофобом и экстремистом»
В Беларуси подняли зарплаты медицинским работникам
Газета.ru: в Кремле понимают, что чувство гордости у белорусов очень сильно
Как Лукашенко описал предстоящие выборы президента России
Экономист Чалый нашел «подводный камень» в декрете о развитии цифровой экономики
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как 20 лет назад исчез минский вор в законе Щавлик
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
Растаев: «Нашей сказке — 23. Праздник, ё! …лочка гори»
Самый последовательный президент в мире
Белорусы об аварии в Москве: мы вытаскивали людей из автобуса, а другие стояли и снимали на мобильники
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Палач белорусского народа Иван Жабрев
«Страшно, когда одни и те же люди создают сначала «страну тунеядцев», а потом берутся за IT-страну»
«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
«Кремлевский мамковед»: «Батька намутил свою цифровую экономику, с блэкджеком и картошечкой»
Могилев-Смоленск: «Раньше за машинами ездили, теперь — за едой»
«Мы-то, дураки, думаем, что благотворительность – это помощь больным детям. Нет, это бабки отцу Тихону»
Как в Беларуси по хитрой схеме дают деньги в долг
После публикации «Салідарнасці» уволили директора нашумевшей на всю страну гомельской школы
Дарья Блашко: «Не буду выступать за Беларусь, какие бы условия ни предлагала федерация биатлона»
Белорусы про обновление декрета №3: «Это идиотизм из разряда «яму копай-закапывай»
Прикол дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи…
Топ-8 цитат Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов
Актер Хаит: «Кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?»
Внук майора НКВД: «На окровавленные тела бросали кусок сахара, на который сбегались крысы и буквально обгладывали человека»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Дзеці беларускіх топ-чыноўнікаў: дзе жывуць і чым займаюцца
Девушка, которая возглавила «Моладзь БНФ»
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
27.12.2017
Еврорадио
Файлы с декретом о цифровой экономике созданы в пиратском Microsoft Office?

25 декабря текст декрета №8 «О развитии цифровой экономики» опубликован на сайте пресс-службы Александра Лукашенко.

Внимание журналистов (одним из первых это заметил Владимир Чуденцов) привлекло то, что пять файлов, текст декрета и четыре приложения, запакованы архиватором WinRAR. Сами файлы при этом были созданы в устаревшем формате. Там не то, что не более-менее современный .pdf, а вообще .doc (даже не .docx).

Скриншот с сайта president.gov.by

Сейчас на том же месте уже находится новый файл — это архив Dekret-8.zip с пятью документами в формате .pdf. Но по состоянию на 12:30 27 декабря по следующей ссылке:

http://president.gov.by/uploads/archives/Decret-8.rar

— ещё доступен старый .rar-файл, который, похоже, пока что попросту забыли удалить с сайта пресс-службы.

Скриншот с закачанным файлом .rar

Самое интересное начинается, если посмотреть в свойства .doc-файлов с текстом декрета.

Во-первых, там можно узнать фамилии людей, которые работали над документами: Караваев, Ситкевич, Ткач.

Во-вторых, видна дата создания файлов и количество редактирований. Например, файл с основным текстом («декрет8.doc») создан 11 декабря и отредактирован 48 раз.

В-третьих, поле «Организация» по-разному заполнено для всех пяти файлов, содержащихся в архиве. Для файлов «декрет8.doc» и «прил.2.doc» это «Администрация Президента РБ», для файла «прил.1.doc» это «HOME», для файла «прил.3.doc» — «SPecialiST RePack», «прил.4.doc» — «cm».

Каких-то конкретных выводов по организациям «HOME» и «cm» сделать невозможно, а вот «SPecialiST RePack» — это одна из самых популярных «пиратских» сборок Microsoft Office, которая получила широкое распространение через торренты.

Прокомментировать эту ситуацию Еврорадио попросило корпорацию Microsoft. Пока что мы ждём ответа. Но чуть раньше, разбираясь в случае использования «пиратского» софта в одной из белорусских компаний, мы уже получали официальный комментарий по похожему поводу от официального представителя американской корпорации Елены Мухсиновой. Считаем возможным разместить его здесь:

— К сожалению, я не могу прокомментировать слухи. Однако, пользуясь случаем, хотела бы обратить ваше внимание на то, что в 96% случаев контрафактное программное обеспечение является открытой дверью для киберпреступников, о чём говорят и масштабные кибератаки, участившиеся в последнее время. Например, самая популярная «пиратская» Windows (ZverCD) содержит 63 вариантов бэкдора, троянов и других встроенных злоумышленниками недостатков. Таким образом, использование нелицензионного ПО является прямой угрозой безопасности предприятий независимо от формы собственности.

Кстати, программное обеспечение является объектом авторского права. За нарушение авторских прав в Беларуси предусмотрена административная (ст. 9:21 КоАП), уголовная (ст. 201 УК) и гражданско-правовая (ст. 989 ГК) ответственность.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:16)
Главное
Люди, которых мы потеряли в 2017 году
Кого родители гомельской школы №67 просят назначить новым директором. Фотофакт
Кафе оштрафовали за неочищенную морковку после встречи Лукашенко с бизнесом
Дмитриев: «Нужны реформы, которые может почувствовать не только класс избранных везунчиков»
Дети — Путину: «А вы по телевизору получше выглядите…»
Снегурочка: «Хуже всего в Новый год себя ведут подвыпившие женщины»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY