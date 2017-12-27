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Экономика
27.12.2017
FINANCE.TUT.BY
У кого больше всего упали ноябрьские зарплаты

В авиации — минус 240 рублей, у лесников — минус 69.

Средняя ноябрьская зарплата белорусов упала на 4,1 рубля и составила почти 837 рублей. Лидерами по падению зарплат в ноябре стали специалисты, которые работают на пассажирском воздушном транспорте (-241,7 рубля), заняты во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (-125,8 рубля), а также заняты грузовым воздушным транспортом (-74,4 рубля).

В каких отраслях заметнее всего выросли заработки

Заметнее всего в ноябре выросли зарплаты у специалистов, которые заняты на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+178,5 рубля), в страховании, перестраховании и дополнительном пенсионном обеспечении, кроме обязательного социального страхования (+113,8 рубля), а также в инженерно-техническом проектировании и предоставлении технических консультаций в этой области (+74,6 рубля).

Как средние зарплаты отличаются по регионам

Больше всего в ноябре средние зарплаты упали в Минской области (-13,1 рубля), а заметнее всего выросли — в Витебской (+6,8 рубля).

В Минске средние заработки в прошлом месяце выросли на 0,6 рубля.

Как изменилась реальная зарплата

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в ноябре больше всего выросла к аналогичному периоду прошлого года в лесоводстве и лесозаготовке (+30,1%), на производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+21,8%), а также на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+18,7%).

 
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