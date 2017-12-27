Исповедь толстой женщины

Или почему не надо свысока смотреть на людей Plus Size.

Фото несет иллюстративный характер

Я всегда была толстой: исторически, с самого раннего детства. Несколько раз мне удавалось похудеть самым кардинальным образом – 20-25 кг уходили на пару лет, делая меня невероятно счастливой. Но на первой же кочке возвращались, слава богу, без прироста. Беременность, кризис тридцати – любое потрясение заканчивалось неконтролируемым набором веса до исходного состояния. Поэтому, когда я вижу в соцсетях очередную девочку, которая похудела и теперь продает программы питания и купается в лучах славы, я грустно улыбаюсь и думаю: «Встретимся через пять лет».

Похудеть и удержать вес в течение года-двух и даже трех удается многим, а вот поддерживать его десять лет, увы, – никому из тех, для кого килограммы – это серьезная проблема. Грубо говоря, худенькая девушка, набравшая вес в беременность, скорее всего, похудеет и больше не будет набирать. А вот похудевшая толстушка вернется к стартовым позициям. Однажды я зачем-то узнала, что такое установочный вес, и теперь живу с этим знанием.

Но пишу я все это не для того, чтобы пожаловаться на жизнь. А для того, чтобы наконец-то развенчать пяток мифов о толстых людях. Надеюсь, вы сможете это опубликовать и хотя бы кто-то воспримет это всерьез. Потому что от этого уже тошнит – бесконечные демотиваторы и, наоборот, мотиваторы в том же «Инстаграме», плоские шутки и откровенные нападки всегда про одно и то же. Поехали.

Хочешь похудеть – меньше ешь

Привет, кэп. Конечно же, есть полные люди, которые до такой степени растянули желудок, что едят буквально блюдами. Возможно, им и стоит подсократить порции. Но в большинстве своем полные люди так заморочены на похудении, что каждая ложка, каждый кусок подвергаются тщательному анализу – можно, нельзя, если очень хочется, то, может быть, можно. Самые большие экстремалы доходят до расстройств пищевого поведения - потому что когда очень долго ходишь голодным, то потом съедаешь очень много.

Если сделать так много раз подряд, включаются необратимые (без помощи психотерапевта) процессы. Неконтролируемо полные люди едят в двух случаях – так называемые компульсивные едоки и те, кто страдает булимией. Зачем вам все это знать? Затем, что когда вы в следующий раз отпустите едкое «заклей рот» или надменно процедите «с такой фигурой я бы вообще есть перестала», подумайте, что вы ничем не помогаете. Наоборот, если у человека есть склонность к компульсивному перееданию, убивая его самооценку, вы подталкиваете его к краю.

Все толстяки обожают сладкое

И могут даже съесть торт или коробку конфет в один присест. Вы удивитесь, но количество моих худых знакомых, которые обожают шоколад, гораздо больше, чем количество полных людей, которые любят сладкое. Я лично ем его только в моменты эмоционального или физического упадка, когда организм настойчиво требует закинуть в топку быстрых углеводов. И хороший стейк средней прожарки мне намного милее, чем самое вкусное пирожное.

Правда, в экстремально скоростном ритме жизни раздобыть днем стейк существенно сложнее, чем гречку с котлетой, но они тоже вполне подойдут. Нет, я не преуменьшаю своей вины перед своей фигурой. Конечно, можно было бы исключить сладкое и жирное совсем. И вообще, все исключить совсем. Я даже так делала сразу после родов – утром мюсли с обезжиренным йогуртом, днем груша, вечером овощной салат без заправки. 2 км пробежек в день, час силовых упражнений и минус 12 кг за месяц. А еще минус здоровье – зожники ведь любят упирать на это, на здоровье. Вот об этом и поговорим.

Почему вы не думаете о своем здоровье?

Еще как думаем, но, разумеется, не в режиме 24/7. Ну примерно, как все люди: когда ничего не болит, нам кажется это естественным течением вещей, а когда начинает болеть, ужасной несправедливостью. Но только при этом каждый (включая врачей) тыкает нас носом в то, что мы сами виноваты. Алкоголики сами виноваты в циррозе печени, курильщики – в раке легких, а мы виноваты во всем. От насморка до перелома ноги – это все он, вес. «Ну что же вы хотите, милочка, вам надо скинуть минимум 20 кг».

На самом деле, в стремлении похудеть большинство полных людей нет-нет, да и занимаются спортом. Ну хотя бы пытаются ходить больше пешком или любым другим способом увеличить активность. Ухаживают за собой – если ты толстый, то уход за собой часто становится культом – потому что любая небрежность воспринимается как неряшливость. И чувствуют себя плохо, проспав меньше 7-8 часов, ведь их сердцу приходится тяжелее: оно не может так же лихо разгонять по крови кислород, как сердце стройного человека. Так что мы думаем, еще как думаем о здоровье и побольше, чем вы.

Толстые женщины в лосинах – дуры

Может быть. Сама я могу надеть лосины только с удлиненной туникой. Но скорее всего нет: просто на свои доходы они не могут купить себе нормальную одежду большого размера, а лосины налезают практически на всех. Вы зайдите в масс-маркет: размер XXL там, если и есть, то соответствует среднестатистическому 50. Найти приличную вещь на мои 52-54 за нормальные деньги – это целый квест. То, что продается в специализированных магазинах, выглядит страшно и стоит немыслимо. Вся жизнь превращается в охоту.

О, джинсы хорошо сели – аллилуйя, о, платье нашлось – день удался. Да что там день, весь месяц ходишь и радуешься. Я не взываю к вашей жалости, мне она не нужна, я взываю к вашим аналитическим способностям. У женщины меньше размера 48 шансов одеться модно, красиво и с фантазией больше, чем у меня, примерно во столько же раз, во сколько мой вес превышает вес этой женщины.

Я не защищаю леопардовые лосины на большой попе, откровенно говоря, они мне на любой попе кажутся неуместными, но все-таки, теперь, увидев их на полной женщине, вы по крайней мере будете знать, откуда растут ноги во всех смыслах, а не только в прямом.

Если ты такая умная, почему же до сих пор толстая

Потому что с каждым годом обмен веществ сдает, и то, что работало в юности, сейчас уже не работает. Но я не сдаюсь, я все равно буду работать над собой и надеюсь, что смогу похудеть еще раз. А если не сумею, оставьте свое мнение обо мне при себе. Я тоже могу много сказать о людях – о тех, кто пахнет потом в метро, носит стразы поверх пайеток, наращивает ногти или считает, что фигура – это главное достижение в жизни.

Но мне хватает такта не озвучивать свои мысли вслух. Да и вам не стоит.

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