Милиция вот-вот перейдет на усиленный вариант службы

На время празднования Нового года с 31 декабря по 2 января.

МВД ведет подготовительную работу по организации охраны общественного порядка и обеспечению безопасности при проведении праздничных мероприятий.

— Для системного и своевременного реагирования на изменение обстановки, а также для управления силами и средствами территориальных подразделений предусмотрено функционирование оперативно-ситуационных штабов. Органы внутренних дел готовы обеспечить безопасность во время празднований и рождественских богослужений. Личный состав нацелен на вежливое и корректное отношение к гражданам, — сообщил начальник управления правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Дмитрий Курьян, пишет БЕЛТА.

Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на объектах общественного питания и транспортной инфраструктуры:

— В местах празднования планируется пропускной режим. Предусмотрено выставление оцепления по периметру таких мест, осмотр территории саперно-пиротехническими группами, организация контрольно-пропускных пунктов и личного досмотра, а также будет ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта и приняты меры по блокировке подъезда к местам праздничных мероприятий.