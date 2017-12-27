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Общество
27.12.2017
Евгений Федоров
Суд над авторами «Регнума»: адвокаты назвали свидетеля «русофобом и экстремистом»

Под огнем защиты подсудимых оказался Денис Рабенок, который обратился в Генпрокуратуру из-за скандального материала в российском СМИ.

Проходит седьмой день суда над авторами информационного агентства «Регнум», которых обвиняют в разжигание расовой, национальной или религиозной вражды.

С самого начала заседания защита одного из авторов ресурса – Сергея Шиптенко начала обращать внимание на то, что основной свидетель обвинения Денис Рабенок характеризует себя как русофоба и экстремиста.

По мнению адвоката, он не скупится на оскорбления властей Беларуси и является «радикальным идейным оппонентом обвиняемых».

В результате защита задается вопросом, почему человек с такими взглядами является ключевым свидетелем обвинения по делу.

Кроме того, другой адвокат обвиняемых обратила внимание, что Денис Рабенок является «профессиональным жалобщиком».

Напомним, суд над авторами российского агентства Дмитрием Алимкиным, Юрием Павловцом и Сергеем Шиптенко продолжается в Минске уже седьмой день. Все трое обвиняются по статье 130 УК Беларуси, по которой им грозит до 12 лет тюрьмы.

 
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