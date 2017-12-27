В Беларуси подняли зарплаты медицинским работникам

Белорусские врачи и фельдшеры должны почувствовать разницу уже в декабре.

Как сообщает Минтруда, тарифные оклады врачам-экспертам медико-реабилитационных экспертных комиссий, имеющим высшую категорию увеличиваются на 50%, первую категорию – на 40% и вторую категорию – на 30%.

Также повышение коснется окладов фельдшеров-лаборантов, лаборантам патологоанатомических бюро, отделений, отделов, лабораторий – на 20%.

Кроме того, доплаты предусматриваются медработникам со средним специальным медицинским образованием – за введение больным туберкулезом противотуберкулезных лекарственных средств и контроля их приема.

Повышение зарплат для медиков вступает в силу уже в декабре.