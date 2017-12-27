Газета.ru: в Кремле понимают, что чувство гордости у белорусов очень сильно

Российская онлайн-газета пишет, как лидеры стран СНГ подвели итоги года.

«Главный и по совместительству самый строптивый союзник России в этом году демонстрировал все большую независимость от Москвы. Харизматичный президент Белоруссии Александр Лукашенко чем-то напоминает раннего Николае Чаушеску, лидера социалистической Румынии. Состоя в одном военном и экономическом блоке с Москвой, он позволяет себе фрондировать, укрепляя отношения с Западом, США и Израилем.

Беларусь, не уменьшая военного сотрудничества с Россией, в уходящем году активно делала реверансы в сторону ЕС. Самого Лукашенко, которого еще недавно называли «последним диктатором Европы», в этом году даже ждали на саммите «Восточное партнерство», однако он не приехал. Вместо него в Брюссель приехал Владимир Макей, который подчеркнул что у Минска будет новое соглашение с ЕС.

Москва, как и в случае Армении, вряд ли будет препятствовать этому, так как в Кремле понимают, что безотносительно симпатий или антипатий к Лукашенко чувство гордости у белорусов очень сильно, и они будут сопротивляться любому давлению. При этом Беларусь, граничащая с членом НАТО Польшей — ценный и важный союзник с точки зрения национальной безопасности», — пишет в среду утром Газета.ru.