Дмитриев: «Нужны реформы, которые может почувствовать не только класс избранных везунчиков»

Что общего у Декрета № 8 и многомиллиардных вливаний в заводы-зомби?

– Два решения появились практически одновременно. Декрет №8, который создал беспрецедентные условия для деятельности Парка высоких технологий и многократное увеличение Президентского фонда. На что он пойдет? По словам чиновников, на зарплаты бюджетникам, опыт показывает, что это означает денежный дождь на поддержку заводов-зомби и полумертвых колхозов.

При всех различиях, одни «пьют за свои» другие «за наши», есть то, что роднит эти решения. В Беларуси строят экономику резерваций. Если тебе повезло и ты попал в резервацию, все будет нормально. А если нет? Зарплата до 300 рублей, Декрет 3 или пособие по безработице в 16 долларов ждут тебя.

Кто-то сказал, что подобная практика потянет за собой все остальные отрасли. Например, из-за потребностей ПВТ повысится уровень преподавания английского в школах. Я не верю в такое развитие. Добиваться реформы образования слишком сложно. Богатым ИТ-компаниям будет проще заплатить и организовать для своих сотрудников курсы английского. Резервация останется as it is.

Резервация Индустриального парка не привела к возрождению инженерных специальностей и старой промышленности, СЭЗ не стали генераторами для малого и среднего бизнеса и новых отношений между бизнесом и властью на местах. Да и ПВТ работает уже не первый год, но он так и не изменил ни преподавание в школах, ни ВУЗы. Резервация колхозов не дала старт эффективному сельскому хозяйству, а резервация старых предприятий не дала второго шанса советской промышленности. И уже сам Лукашенко говорит, что красные директора достали ходить и попрошайничать. Говорит и наращивает резервный фонд. Мыши плакали, но продолжали есть кактус.

Резервационный тип экономики плох еще и тем, что создает иллюзию развития всех, при том, что развивается лишь класс привилегированных. Остальным остается ждать и надеяться, что с государственного плеча перепадет и им, то ли льгот, то ли денег из президентского фонда. И нечего тогда пенять на патернализм и потребительское отношение общества. Если на него постоянно опираются сильные, то почему на это не должны рассчитывать слабые?

Если закреплять привилегии одним и не пересматривать регулярно условия в пользу более широких кругов общества развитие остановится.

Я только за то, чтобы развивалась промышленность, IT, другие сектора, которые могут вытаскивать экономику. Создавать для них всяческие условия. Но чтобы развивалась страна, нужно перейти от экономики резерваций, которые никак друг с другом не стыкуются и увеличивают разрыв между гражданами, к условиям для роста благосостояния всех.

И делать реформы, которые может почувствовать каждый, а не только класс избранных везунчиков.

Фраза дня: «Я так понимаю, полноценные налоги в Беларуси платит врач, учитель, рабочий, менеджер»