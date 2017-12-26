Путина выдвинули на выборы. Без его присутствия

Владимира Путина выдвинули на предстоящие выборы президента России. Это произошло на собрании инициативной группы избирателей в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ в Москве.

В мероприятии принимали участие более 600 человек.

Как сообщает телеканал «Дождь», на заседание пришло большое количество тех же лиц, что и на съезд «Единой России», который состоялся в минувшие выходные. Среди гостей были Александр Масляков, резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Михаил Галустян.

Сам Путин на заседание по своему выдвижению не приехал. За несколько часов до мероприятия он пообщался с детьми, которые пришли на елку в Кремле, а позже провел заседание правительства.

Президент России Владимир Путин общается с детьми, которые пришли на елку в Кремль, 26 декабря 2017 года

На съезде «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал решение Владимира Путина идти на выборы как самовыдвиженец, а не от правящей партии.

— [Единая Россия] как ответственная политическая сила понимает, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства, — объяснил Медведев.

Он пообещал, что ЕР окажет поддержку Путину на выборах.