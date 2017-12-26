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Общество
26.12.2017
Салiдарнасць
Реплика дня. «Дядю Ваню уволили, а на следующий день чиновник дядя Петя привел его вновь»

В Беларуси организации снова стали чаще увольнять работников, чем трудоустраивать новых.

В ноябре компании взяли на работу 48,3 тысячи человек, а уволили — почти 54,7 тысячи, сообщает Белстат.

В Байнете обсуждают тренд экономики, со скепсисом отмечая: вот они, белорусские процветание и стабильность.

Приведем несколько высказываний с дискуссионной площадки talks.by.

«Люди бегают от одной нишей конторы к другой... Думают, что там лучше... Но «лучше» нет нигде!!!»

«Причем конторы лопаются как новогодние шарики. Новых рабочих мест как не было, так и нет. Работа за ливерку еще пока есть».

«Скоро чиновники насильно за руку будут приводить людей на предприятия, выполняя указания председателя. Дядю Ваню уволили, а на следующий день чиновник дядя Петя привел его вновь».

 «Это мероприятие называется карусель - как на выборах».

 
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