В Северной Корее отпраздновали столетие бабушки Ким Чен Ына

Женщины в Северной Корее редко оказываются в центре внимания, однако 100-летний юбилей «героини войны» Ким Чен Сук в стране отпраздновали с размахом.

Ким, конечно, не самая обычная женщина: это первая жена основателя северокорейского государства Ким Ир Сена и бабушка нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Золотые монеты с изображением дома Ким Чжон Сок в округе Хверен отчеканили в честь годовщины ее рождения. Правообладатель иллюстрации KCNA

Принято считать, что она родилась в бедной семье в канун Рождества в 1917 году, а в 1930-е воевала против японцев на стороне партизан.

Умерла Ким Чен Сук в 1949 году, ей был всего 31 год, и официально ее смерть связывают с тяготами, которые ей пришлось пережить, воюя в партизанских отрядах.

«Чудесная стрельба»

К 100-летнему юбилею Ким северокорейские медиа много писали о ее военных подвигах - в типичном для этого жанра стиле с массой преувеличений.

Ким описывалась не только как «выдающаяся революционерка», но и как «священная мать революции»; «ее стрельба была столь чудесной, что боевые товарищи могли догадаться о числе убитых ей врагов, пересчитав пустые патроны у нее в патронташе после сражения», сообщало государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

Власти КНДР заявили, что выпустили в честь Ким почтовые марки, отчеканили юбилейные золотые и серебряные монеты, а также провели массовые культурные мероприятия.

Одна из провинциальных художественных трупп в рамках праздничных торжеств представила «революционную оперу». Правообладатель иллюстрации KOREAN CENTRAL TV

В одном из сообщений утверждалось, что в этом году место рождения Ким Чен Сук посетили «более 300 тысяч военнослужащих, самых разнообразных рабочих, молодежи и студентов, а также корейцев из-за рубежа и иностранцев».

Производство наследников

Однако столь теплое почитание Ким Чен Сук имеет мало общего с отношением к обычным женщинам в КНДР.

В северокорейском обществе сложился весьма патриархальный уклад, и роль женщины там часто ограничивается исключительно производством наследника мужского пола.

Неудивительно, что даже в случае с «героиней войны» местные СМИ подчеркивают: «Самый большой подвиг Ким Чен Сук состоит в том, что она вырастила лидера Ким Чен Ира как восходящее солнце и, таким образом, подарила нашему народу высшую честь и счастье поколение за поколением быть благословенным прославленными лидерами».

На руководящих постах в этой коммунистической стране женщин практически нет. Сестра нынешнего лидера Ким Ё Чжон - единственная женщина в числе политбюро правящей Трудовой партии Кореи.

В 2015 году власти КНДР сделали обязательной военную службу для женщин младше 23-х лет, и одна из военнослужащих описывала ужасы, которые женщинам приходится переживать в вооруженных силах страны.