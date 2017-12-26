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Экономика
26.12.2017
Кафе оштрафовали за неочищенную морковку после встречи Лукашенко с бизнесом

Ярослав Романчук поделился историей, как контролеры заявились с проверкой  в кафе, рассчитанное на средний класс: «Санстанция пришла как к себе домой».

Случай произошел после встречи президента с бизнес-сообществом, прошедшей в пятницу.

«Хорошее кафе. В сегменте, рассчитанном на средний класс. Жалоб от потребителей нет. Душевная предновогодняя атмосфера. Широкий ассортимент вкусностей – пальчики оближешь, - пишет известный экономист Ярослав Романчук в Фейсбуке. - Приходит проверка санстанции. Как к себе домой. Они явно не слушали выступление Александра Лукашенко, пропустили мимо ушей Декрет № 3 и указ № 376.

Проверяют, шныряют, вынюхивают. Потом садятся с важным видом в кресла и с привычными загадочно-маслянистыми взглядами говорят: «Придётся заплатить».

Обескураженные управляющие кафе подавленно спрашивают: «За что?» Ответ контролёров – это ответ всем тем, кто убеждён, что сейчас в Беларуси предприниматели защищены от контролёров и инспекторов. «Морковка не почищена». И влепили штраф.

К сожалению, на каждого белорусского предпринимателя, производителя товаров и услуг по-прежнему найдётся своё «морковка не почищена». И плевать на обещания президента, декрет № 3 и указ № 376. Потому что есть планы по штрафам. Есть унизительная для страны и для бизнеса сеть магазинов «Конфискат». Никто не отменят унижающие национальный бизнес статьи уголовного кодекса о лжепредпринимательстве и незаконной предпринимательской деятельности. В силе остаётся разрушительная субсидиарная ответственность. Не было слышно о массовом увольнении контролёров и инспекторов. Так что на каждого предпринимателя найдётся своя грязная морковка.

До тех пор, пока Государство по-настоящему радикально не сократит свои функции, не продаст 90% в частные руки и не ограничит размер бюджета в руках распорядителей чужого 20 - 25% ВВП».

 
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