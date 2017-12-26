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26.12.2017
«Биткоин стоит так дорого в расчете на то, что следующий дурак купит еще дороже»

Директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан оценил перспективы криптовалют.

«За год курс биткоина вырос в десять раз и сейчас приближается к 20 тысячам долларов. Последние пару месяцев половина населения Земли кусает локти, что не вложилась в него раньше», – пишет The Village.

Что будет дальше, изданию рассказал директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан:

– Ценности в биткоине ноль. Он так дорого стоит в расчете на то, что следующий дурак купит еще дороже. Это нынешний МММ.

Вот, допустим, у вас есть на телефоне криптокошелек, но вы не понимаете, настоящий он или фейковый, отщелкивающий у вас биткоины. Мы постоянно слышим про кражи, списания и так далее. Уже даже предлагают купить биткоины за наличные. Типа вот у вас криминальные наличные, поменяйте их на биткоины, а потом в Европе за них получите настоящие деньги.

Биткоин превращается в способ отмывания. В этом должно быть его преимущество, но я задаю логичный вопрос: а как доказать, что это мои биткоины? Отвечают: так это же блокчейн, тут все прозрачно. Но если все прозрачно, а у меня преступные деньги, станет понятно, что у меня много преступных денег? Люди не знают, что на это ответить, и говорят, что нет, биткоины — это все-таки очень конфиденциально. То есть прозрачно и конфиденциально одновременно.

Государствам криптовалюты тоже не нужны. Их суть — в системе учета. У всех государств она и так нормально налажена через банки. Зачем им тогда распределенный способ контроля?

А если государство захочет перевести часть оборота своих денег на крипту, столкнется с проблемой незащищенности криптокошельков. Их, в отличие от банков, может создать кто угодно, собрать деньги и сбежать.

Биткоин, конечно, еще будет расти в цене. Дело в том, что здравый смысл тут отсутствует изначально, а потому неизвестно, когда он появится. Но в какой-то момент ему придет конец.

Разумные государства подождут, когда в биткоины переведут побольше бандитских денег, а потом введут ограничения — например, криптовалюты будет невозможно обменять на реальные деньги, не объяснив, откуда они. А объяснить будет сложно, потому что система транзакций в биткоине запутана и разорвана.

Вот вы придете и скажете, что купили 100 биткоинов на такие-то деньги. А государство вам в ответ: транзакции через мобильный кошелек без каких-либо бумажек? Нет, не верим, деньги вам обратно не отдадим.

Это напоминает ситуацию, когда швейцарские банкиры охотно принимали деньги нацистских преступников во время войны, спокойно ожидая, пока Германия проиграет и они на легальном основании смогут эти деньги не возвращать.

Мясникович: «Я в это верю и за курсом биткоина слежу»

 
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