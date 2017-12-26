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26.12.2017
В Солигорске женщина попала в реанимацию с новогоднего корпоратива

23 декабря в ходе новогоднего корпоратива в солигорском кафе «Веснянка» одной из посетительниц стало плохо, ее увезли на скорой.

Инцидент произошел после номера шоу-программы, в котором использовали жидкий азот. По данным TUT.BY, женщина до сих пор в реанимации.

Как рассказал организатор шоу Илья Вавилов, в номере применялся жидкий азот для охлаждения напитков. Азот добавляли в алкоголь, который уже был у зрителей в руках: вино, мартини, коктейли и так далее. Охлажденные напитки выпивали через 1,5−2 минуты, когда азот испарялся. Об этом сообщает издание «Электронный Солигорск».

Через 20 минут после номера женщине, которая в нем участвовала, стало плохо. Ее госпитализировали. После инцидента номер из шоу убрали. Конкретная причина, по которой женщине стало плохо, пока неизвестна.

Кафе «Веснянка» работает в обычном режиме. В администрации заведения уточнили, что Дед Мороз и Снегурочка работают с кафе по договору, а используемые химические материалы сертифицированы для использования в подобных шоу. Все подтверждающие документы об этом были предоставлены администрации кафе перед включением номера в программу. Шоу с добавлением азота в напитки неоднократно проводилось в кафе и раньше, но происшествий не было.

Пациентка в реанимации, причину недуга еще выясняют

Женщина поступила в больницу с повреждением желудочно-кишечного тракта, рассказали TUT.BY в Солигорской центральной больнице.

«Пациент в реанимации, состояние стабильное, тяжелое. Проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Сергей Авдей.

Он уточнил, что с такими симптомами поступил один человек, то есть случаев «массового поступления» не было.

«Ситуация не совсем стандартная, и мы с коллегами республиканского уровня уже советовались. Как верно отмечено, компетентные органы проводят разбирательство по этому случаю. Пока неизвестно, связано ли это с тем, что женщина принимала напитки с азотом. Может быть связано, а может быть, и нет», — добавил медик.

Возбуждено уголовное дело

Следователи уже провели доследственную проверку. На основе полученых данных решено возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 338 УК (Оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Санкция статьи — вплоть до 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью.

«Женщина была доставлена в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии с признаками термического ожога», — рассказала официальный представитель областного управления СК Татьяна Белоног.

С места происшествия изъяты предметы и другие вещественные доказательства для проведения экспертизы. В том числе на предмет опасных веществ.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, опрашивают других отдыхающих и сотрудников кафе.

«Затребована вся необходимая документация, регламентирующая технику безопасности по оказанию данного вида деятельности», — добавила Татьяна Белоног.

Известно, что сам по себе жидкий азот не ядовит; это бесцветный газ без запаха и вкуса. Хотя можно отравиться парами из соединений азота, они губительны для дыхательной системы. Азот используется в технике и производстве, медицине и тушении пожаров.

 
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