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Общество
26.12.2017
lenta.ru
Умер Владимир Шаинский — автор песен из «Чебурашки» и «Антошки»

Во вторник на 93-м году жизни скончался композитор Владимир Шаинский.

Фото TASS Archive / Diomedia

Без него детство многих из нас было бы иным — ведь именно Шаинский написал песни для таких мультфильмов, как «Антошка», «Крошка Енот» и «Чебурашка». Под его музыку маленькие зрители узнавали, куда пропала мама мамонтенка, какого цвета небосвод над островом Чунга-Чанга и чему учат в школе. Главные мелодии, без которых нельзя узнать советскую анимацию, — в подборке «Ленты.ру».

«Скатертью, скатертью дальний путь стелется»

Для серии мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену Шаинский написал сразу несколько композиций: от «В Подмосковье водятся лещи» до «Пусть бегут неуклюже». Самой, наверное, известной стала песня «Голубой вагон» на стихи Эдуарда Успенского из эпизода «Шапокляк».

«Мимо белого яблока луны»

Песней «Облака» заканчивается мультфильм «Трям! Здравствуйте!» про Медвежонка, Ёжика и Зайца, которые празднуют день рождения последнего и на подаренных имениннику ромашках улетают в небо. Текст песенки, исполняемой Клара Румянова, написал Сергей Козлов.

«Лето круглый год»

Песня «Чунга-Чанга», которую в мультфильме «Катерок» поют Аида Ведищева и Анатолий Горохов, рисует утопическую картину чудо-острова, где всегда все хорошо. Автора текста, Юрия Энтина, критиковали за воспевание чужой страны (хотя такой и не существует) и недостаточную патриотичность, но композиция прочно вошла во всевозможные сборники лучших детских песен.

«Это мы не проходили, это нам не задавали»

Слова песенки про ленивого рыжего мальчика тоже написал Энтин, и мультфильм «Антошка» — это, по сути, клип на нее. Редкий случай, когда сначала была музыка, а потом уже появилась анимационная лента. Сюжет вошел в альманах «Веселая карусель»; позже режиссер Леонид Носырев сделал еще несколько короткометражек про Антошку.

«Пусть мама услышит»

«Мама для мамонтенка» — один из самых грустных мультфильмов в истории детского кинематографа, ведь настоящую маму мамонтенку так и не суждено найти — ее уже нет в живых. Зато он оказывается в новой семье, и теперь о нем заботится мама-слониха. Песенка мамонтенка, которую исполняет Клара Румянова, стала гимном для детских домов и приютов для сирот: она дает надежду, что ребенку все же удастся обрести семью.

«Что тебе снится?»

Песня Шаинского на слова Михаила Матусовского «Аврора» из одноименного кукольного мультфильма тоже стала неофициальным гимном — города Ленинграда. Герой мультфильма, мальчишка, узнает, что песни о крейсере не существует, и обращается за помощью к композитору.

«Никак не ожидал он такого вот конца»

Мелодия, с которой дети обычно начинают учиться играть на пианино, звучит в мультфильме «Приключения Незнайки». Дети катятся на машине и напевают «В траве сидел кузнечик», подъезжая к домику с надписью «Здесь жевет Низнайка!». Текст написал автор «Незнайки» Николай Носов.

 
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