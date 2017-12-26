Фотожабы: «И чтобы через 10 лет были майнинговые агрогородки!»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию предновогодний расширенный выпуск фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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«Уходит в прошлое навоз, гудят винчестеры у домика...»
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