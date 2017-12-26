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26.12.2017
Кирилл Иванов
Лукашенко раздал награды и комплименты. Все ли их достойны?

26 декабря Александр Лукашенко вручил государственные награды. Попытаемся разобраться, все ли из награжденных достойны комплиментов из уст главы государства.

Фото president.gov.by

АПК

По словам Лукашенко, благодаря лучшим специалистам агропромышленного комплекса Беларусь сохранила лидерство на мировом рынке продовольственной продукции.

С этим мнением могут не согласиться независимые эксперты, которые не устают напоминать о настоящей цене вышеуказанного лидерства. Так, экс-директор Института земледелия и селекции Михаил Кадыров в своих интервью не первый год говорит о том, что чрезмерный экспорт продовольствия держит в напряжении всю экономику страны. Схожего мнения придерживается и экономист Леонид Злотников, по мнению которого экспорт сельхозпродукции тяжелым бременем ложится на ВВП страны.

О реальном положении дел в агропромышленном комплексе говорит и тот факт, что в стане уже полтора года как действует указ №253. Этим документом был утвержден список сельхозорганизаций, подлежащих процедурам досудебной санации и банкротства. Речь идет о 425 проблемных хозяйствах или около 30% от общего числа.

Строительство

По словам главы государства, весомый вклад в развитие экономики внесли представители строительной сферы.

Любопытно, что еще в ноябре глава Комитета госконтроля на совещании у Лукашенко говорил о «крайне сложном положении предприятий в строительной отрасли». По словам Леонида Анфимова, 38% организаций отрасли убыточны. «Такого никогда не было», — подчеркнул глава ведомства.

Согласно основным социально-экономическим показателям Беларуси в январе-октябре 2017 года, ввод в эксплуатацию жилых домов составил 86,7% от плана.

Силовики

Сотрудники силовых структур обеспечивают национальную безопасность и правопорядок, подчеркнул на церемонии награждения Александр Лукашенко.

Как тут не вспомнить события весны, когда силовики фактически подавили социальные протесты в стране, спровоцированные скандальным декретом №3. Разгон акции ко Дню Воли и так называемое дело «Белого легиона» вернули в страну подзабытую атмосферу конца 2010-го.

Если говорить о силовом блоке в целом, то нельзя не вспомнить ряд скандалов, связанных с белорусской армией: гибель рядового Александра Коржича в Печах, актуализировавшая тему дедовщины, и фактически проигранная информационная война во время учений «Запад-2017». 

 
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