Лукашенко раздал награды и комплименты. Все ли их достойны?

26 декабря Александр Лукашенко вручил государственные награды. Попытаемся разобраться, все ли из награжденных достойны комплиментов из уст главы государства.

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АПК

По словам Лукашенко, благодаря лучшим специалистам агропромышленного комплекса Беларусь сохранила лидерство на мировом рынке продовольственной продукции.

С этим мнением могут не согласиться независимые эксперты, которые не устают напоминать о настоящей цене вышеуказанного лидерства. Так, экс-директор Института земледелия и селекции Михаил Кадыров в своих интервью не первый год говорит о том, что чрезмерный экспорт продовольствия держит в напряжении всю экономику страны. Схожего мнения придерживается и экономист Леонид Злотников, по мнению которого экспорт сельхозпродукции тяжелым бременем ложится на ВВП страны.

О реальном положении дел в агропромышленном комплексе говорит и тот факт, что в стане уже полтора года как действует указ №253. Этим документом был утвержден список сельхозорганизаций, подлежащих процедурам досудебной санации и банкротства. Речь идет о 425 проблемных хозяйствах или около 30% от общего числа.

Строительство

По словам главы государства, весомый вклад в развитие экономики внесли представители строительной сферы.

Любопытно, что еще в ноябре глава Комитета госконтроля на совещании у Лукашенко говорил о «крайне сложном положении предприятий в строительной отрасли». По словам Леонида Анфимова, 38% организаций отрасли убыточны. «Такого никогда не было», — подчеркнул глава ведомства.

Согласно основным социально-экономическим показателям Беларуси в январе-октябре 2017 года, ввод в эксплуатацию жилых домов составил 86,7% от плана.

Силовики

Сотрудники силовых структур обеспечивают национальную безопасность и правопорядок, подчеркнул на церемонии награждения Александр Лукашенко.

Как тут не вспомнить события весны, когда силовики фактически подавили социальные протесты в стране, спровоцированные скандальным декретом №3. Разгон акции ко Дню Воли и так называемое дело «Белого легиона» вернули в страну подзабытую атмосферу конца 2010-го.

Если говорить о силовом блоке в целом, то нельзя не вспомнить ряд скандалов, связанных с белорусской армией: гибель рядового Александра Коржича в Печах, актуализировавшая тему дедовщины, и фактически проигранная информационная война во время учений «Запад-2017».