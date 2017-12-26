Скончался экс-ректор БГУ, академик Капуцкий

В возрасте 87 лет ушел из жизни Федор Николаевич Капуцкий, доктор химических наук, академик, ректор БГУ в 1990-1996 годах.

Фото с сайта csl.bas-net.by

Гражданская панихида состоится 27 декабря в ректорате БГУ с 10 до 12 часов.

Федор Николаевич Капуцкий родился 10 января 1930 года в д. Селивоновка Молодечненского района. После окончания химического факультета БГУ (1954) работал там ассистентом, преподавателем, доцентом. С 1965 г. по 1973 г. был деканом химического факультета Белгосуниверситета.

С 1973 года работал заместителем, а затем первым заместителем министра высшего и среднего специального образования БССР.

Федор Николаевич Капуцкий также был первым директором Научно-исследовательского института физико-химических проблем.

С 1990-го по 1996-й работал ректором Белгосуниверситета, на этом посту его сменил Александр Козулин.