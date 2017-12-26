Курсанты военного факультета 4 года собирали деньги на выпускной. Сержант их растратил и повесился

«Нашай Ніве» стало известно о трагедии, которая весной 2017 года произошла на военном факультете Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР).

Выпускной курс собирался отмечать окончание учебы. По традиции курсанты скидывались на выпускной начиная с первого курса, в данном случае — сержанту, заместителю командира взвода Евгению Б.

Несколько лет курсанты доверяли Евгению свои деньги, но ближе к выпускному оказалось, что организовать праздник не получится — сержант растратил собранные деньги на личные нужды.

Курсанты обратились за помощью к начальнику курса, но тот скрыл происшествие от руководства факультета. А вскоре начальник курса сменился.

Новый начальник подошел к делу решительно, поговорил с Евгением и — опять-таки не сообщая своему руководству — взял с него слово вернуть деньги.

В результате сержант попросил увольнение, чтобы якобы съездить за деньгами, но уже не вернулся — покончил жизнь самоубийством 30 марта.

«На выпускные надо же столы накрыть, машины арендовать и так далее. Надо было вносить предоплату, а денег — пусто. Он должен был компенсировать до конца марта, кажется. Никаких подводных камней в этой истории нет, на него не давили и не издевались, как в Печах, например. Он сам это [самоубийство] сделал», — рассказал «Нашай Ніве» двоюродный брат погибшего.

Родственники говорят, что размер суммы, которую Евгений был должен, им не сообщили.

Одногруппники парня, теперь ставшие лейтенантами, количество денег тоже не называют — говорят, что им тяжело да и не хочется об этом говорить.

Руководство военного факультета БГУИР не комментирует происшествие.

Погибший был родом из Гродно. Он начинал учиться в Гродненском государственном университете, был отчислен за прогулы, затем поступил в БГУИР.

Ему было 26 лет.