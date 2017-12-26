Елочные базары: «Дорого, конечно, за маленькое деревце 25 рублей отдавать»

В Минске с 22 декабря начали работать елочные базары. Spektr.by прогулялся по городу и узнал, что сколько стоит.

Планировалось, что цены на елки будут следующими: на дерево до 1 м – 10-22 р., от 1 до 2 м – 11,5-26 р., от 2 до 3 м – 15-30 р. Какие же ценники реально выставлены в торговых точках? На улице Я.Коласа расположено несколько елочных базаров. В каждом из них цена за метр ели – 25 р. Интересуемся, почему так дорого?

— Наши красавицы из специального питомника. Посмотрите, какие пушистые! Так и просятся к вам в дом, — пытаясь уговорить нас купить ель, говорит продавец. – Дешевле елки только у лесхоза. Они продаются на Комаровском рынке, у торгового дома «На Немиге» и еще в десятке торговых точек. Но в основном на других торговых точках работают частники, такие же, как мы.

Цены у частников варьируются. За метр хвойного дерева придется отдать от 20 до 25 рублей.

— Был на Комаровке, если честно ничего там себе не подобрал, — поделился один из покупателей Алексей. — Выбор большой, но в душу ничего не запало, думал, что уже ничего не куплю. Но вот по дороге домой напоследок заглянул и сюда, к частникам. Да, дорого, конечно, за маленькое деревце 25 рублей отдавать. Но праздник на носу, да и семье обещал без елки домой не возвращаться, вот и приходиться переплачивать за новогоднее настроение.

Деревья, которые продает лесхоз, действительно дешевле – можно приобрести ель за сумму от 11 рублей.