Военнослужащий показал девушке в видеочате половой орган, а она потребовала деньги

История произошла в сентябре. Сегодня милиция передает все материалы для возбуждения уголовного дела по статье 208 «Вымогательство», сообщает kraj.by.

Молодечненец 1996 года рождения, военнослужащий, приехал в отпуск домой 16 сентября. 19 сентября в видеочате он познакомился с девушкой, которая представилась Миланой. Во время беседы она оголила верхнюю часть тела. А затем попросила парня показать, «что у него есть». Молодой человек снял нижнее белье и около 40 секунд демонстрировал свой половой орган.

После увиденного девушка из видеочата попросила прислать молодечненца ссылку на его страницу в соцсетях. Ничего не подозревая, он так и сделал. Спустя 15 минут новая знакомая прислала парню видеофайл, в котором он очень быстро узнал себя.

За нераспространение видео Милана потребовала 7 500 российских рублей. Четыре дня девушка вымогала деньги у молодечненца и даже отправила ролик некоторым из его друзей. 22 сентября молодой человек все-таки обратился в милицию.

Милиция отмечает, что таких случаев по Молодечненскому району достаточно, но граждане почему-то продолжают вести себя в Интернете неосторожно.