Чем может закончиться спор Лукашенко и Семашко о «красных директорах»

Политолог Валерий Карбалевич рассказал «Салідарнасці» о возможных последствиях громкой дискуссии в верхах власти.

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Одним из самых громких заявлений главы государства на прошлой неделе стала резкая критика в адрес «красных директоров», которых Александр Лукашенко обвинил в необоснованных надеждах на новую порцию господдержки. С некоторыми он пообещал «разобраться до конца года».

Вице-премьер Владимир Семашко объяснил необходимость очередной поддержки тем, что на мировом рынке наблюдается оживление, однако у ряда промышленных предприятий не хватает оборотных средств, чтобы удовлетворить потребности этого рынка.

Чем закончится спор главы государства и вице-премьера? Добьются ли «красные директора» очередной реструктуризации и чем эта история может аукнуться главному лоббисту промышленников? Об этом «Салідарнасці» рассказал политолог Валерий Карбалевич.

— Лукашенко не впервые критикует руководителей промышленных предприятий за неудовлетворительную работу. Как, собственно, и руководство сельскохозяйственных предприятий. И не в первый раз он обещает сократить им поддержку из бюджета. Но ситуация остается прежней: Лукашенко критикует директорат, но при этом все равно выделяет бюджетные деньги.

А то, что дотации из бюджета сокращаются, в том числе и для сельского хозяйства, это факт, который подтверждается статистикой. Жесткая монетарная политика, которую проводит Нацбанк, приводит к тому, что пустых денег печатают все меньше. Соответственно, госсектор получает все меньше помощи. Переломом это пока не назовешь, но тенденция сокращения дотаций наблюдается последние два года. Раньше глава государства поддерживал лоббистов, последние годы он поддерживает монетаристов.

Политическая судьба Семашко может измениться, безусловно. Но я не думаю, что это произойдет из-за конкретно этой ситуации, когда он в очередной раз попросил больше денег для промышленности. Это его сфера, он за нее отвечает. И если его карьера и закончится, то причины будут более весомыми.