Провидческое видео: как избежать обвинений в харассменте в наши дни

.
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Зацепило!
События в фотожабах
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
Все новые статьи
Спецпроект:
Зацепило!
НОВОСТИ
В Северной Корее отпраздновали столетие бабушки Ким Чен Ына
«Француз з патронам» заклікаў дапамагчы ягоным сукамернікам
Что подорожает в Беларуси вслед за базовой величиной
В Солигорске женщина попала в реанимацию с новогоднего корпоратива
Лукашенко продлил «безвиз» для иностранных туристов в Гродно и Бресте
Минчанин спас на пожаре женщину, прыгнувшую с седьмого этажа
В ноябре в Беларуси снизилась средняя зарплата
Умер Владимир Шаинский — автор песен из «Чебурашки» и «Антошки»
У Сірыі, верагодна, забіты яшчэ адзін беларускі баявік
Скончался экс-ректор БГУ, академик Капуцкий
Елочные базары: «Дорого, конечно, за маленькое деревце 25 рублей отдавать»
Военнослужащий показал девушке в видеочате половой орган, а она потребовала деньги
Параллельная реальность: БЕЛТА назвало главные события 2017 года
Бабченко: «Ухожу из фельетонистов. Никогда моему разуму не придумать такого»
Автор «Регнума» – свидетелю: «Вы же оппозиционер. Вам с властью вместе выступать не западло?»
В канун Нового года ожидается до +9°С
В каком случае курс биткоина может упасть до нуля
Cтудент из Туркменистана: в Беларуси проблемы с работой и уровнем оплаты
Класковский: «Судя по вкраплениям белорусского языка, Лукашенко изучает оппонентов в оригинале»
Деревня под Светлогорском вышла на протест. Люди требуют закрыть китайский завод
Артысты моклі на плошчы ў цэнтры Гродна, але на іх канцэрт ніхто так і не прыйшоў
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как 20 лет назад исчез минский вор в законе Щавлик
Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
Дзеці беларускіх топ-чыноўнікаў: дзе жывуць і чым займаюцца
Как в Беларуси по хитрой схеме дают деньги в долг
«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
После публикации «Салідарнасці» уволили директора нашумевшей на всю страну гомельской школы
Дарья Блашко: «Не буду выступать за Беларусь, какие бы условия ни предлагала федерация биатлона»
Белорусы про обновление декрета №3: «Это идиотизм из разряда «яму копай-закапывай»
Зісер: «ІТ-дэкрэт сымбалізуе пачатак развароту беларускай дзяржавы ў будучыню»
Прикол дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи…
Топ-8 цитат Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов
Что написано в документе, обещающем великую ИТ-революцию
Актер Хаит: «Кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?»
Как Жарко «решил» проблему кадрового дефицита врачей
Почему в 2018 году будет гораздо хуже
Внук майора НКВД: «На окровавленные тела бросали кусок сахара, на который сбегались крысы и буквально обгладывали человека»
«Полная моральная деградация»: Равков резко высказался о дедовщине и отношении офицеров
Лукашенко рассказывает об упреках в «мягкой белорусизации». Она что, действительно идет?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Новости СМИ2
ФОТОФАКТ
Девушка, которая возглавила «Моладзь БНФ». Фотофакт
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
26.12.2017
Салiдарнасць
Tweet
Провидческое видео: как избежать обвинений в харассменте в наши дни
Кажется, этот фрагмент из «Шоу Фрая и Лори» 20-летней давности актуален как никогда.
Tweet
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл -
5
(оценок:
7
)
Главное
Растаев: «Нашей сказке — 23. Праздник, ё! …лочка гори»
Как мир встретил Рождество
Самый последовательный президент в мире
Белорусы об аварии в Москве: мы вытаскивали людей из автобуса, а другие стояли и снимали на мобильники
«Продаю машину, чтобы покупать продукты»
«Белорусская наука будет интересна для Михаила Жванецкого»
tw
fb
vk
rss
Политика
Скандалы
Экономика
Общество
Профсоюзы
Комментарии
В мире
Спорт
Новости партнеров
PDF-выпуски
Обратная связь
Подписаться на уведомления
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com