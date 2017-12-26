Параллельная реальность: БЕЛТА назвало главные события 2017 года

Государственное информагенство опубликовало список «События года-2017».

Что бросается в глаза: среди 9 событий в списке нашлось место «Большому разговору с президентом», подписанию контракта на проведение II Европейских игр и инициативе властей «Хельсинки-2».

При этом в рейтинг не попали ни весенние акции протеста в связи с декретом №3, ни «дело патриотов», ни дело Александра Коржича и скандал вокруг дедовщины в армии.

Ранее БЕЛТА отметилось тем, что «не заметило» самый популярный запрос белорусов в поисковике «Яндекс». Заголовок над новостью гласил: «Спиннер, биткоин и «Игра престолов» — что интересовало белорусов в 2017 году».