Бабченко: «Ухожу из фельетонистов. Никогда моему разуму не придумать такого»

Аркадий Бабченко прокомментировал в Facebook инцидент в российском городе.

– В одной из квартир Сестрорецка кот взорвал гранату на елке. По словам участкового, в квартире, в которой произошла катастрофа местного масштаба, проживала семья Андрея Довгаля, бывшего военного. В момент взрыва в квартире никого не было. Жертв среди соседей нет.

Взрывотехники, работавшие на месте трагедии, сообщили о находке — чеке от гранаты. Наш специальный корреспондент Александр Филиппов связался с бывшим одноклассником Андрея Довгаля Валерием Старовойтовым и узнал, что из года в год, ёлка в этой квартире наряжалась в армейских традициях: на верхние ветви подвешивалась граната. Говорят, что хозяин называл свою ёлку «деревом с изюминкой».

– У Андрея совершенно безумный кот. Не помню, сколько раз мы его ловили за попытками свалить ёлку. Не удивлюсь, если в этот раз его «диверсионная подрывная» деятельность удалась на славу. Кстати, о Барсике ничего не слышно.

Признаю свое поражение и ухожу из фельетонистов. Никогда, никогда моему слабому разуму не придумать такого. Даже в самых укуренных фантазиях. Паланик, Кафка и Пелевин плачут в уголочке.

Я ж говорю, ДНР от моря и до моря.

«В Москве днем еще будет ничего, а вот ночью и за МКАДом...»