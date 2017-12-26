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26.12.2017
Елена Толкачева, TUT.BY
Автор «Регнума» – свидетелю: «Вы же оппозиционер. Вам с властью вместе выступать не западло?»

В Минском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела «пророссийских публицистов», которых обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни. На скамье подсудимых — доцент БГУИР Юрий Павловец, брестский охранник Дмитрий Алимкин и главред журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Во вторник в суде допрашивают Дениса Рабинка, который в октябре 2016 года написал на одного из авторов «Регнума» заявление в Генпрокуратуру.

— Я прачытаў артыкул Аллы Бронь (псевдоним Дмитрия Алимкина. — Прим. ред.) на «Рэгнуме» і ў канцы кастрычніка 2016 года напісаў заяву ў Генпракуратуру. У артыкуле аўтар пісаў, што беларусы — не нацыя, мовы няма, а беларусы — унукі паліцаяў. Гэта ўсё мяне абурыла, і я напісаў заяву, бо я лічу, што такія артыкулы распальваюць нацыянальную рознь. Мне далі адказ з Генпракуратуры, што ўзбуджаць крымінальную справу, як я прасіў, не будуць, блакаваць рэсурс — таксама.

В Министерство информации и другие органы Рабинок не обращался. Текстов других обвиняемых Рабинок не читал. В своем ответе Генпрокуратура указала, что сама обратится в Мининформации насчет публикации.

— У тэкстах беларускамоўных называюць унукамі паліцаяў, а беларускай мовай, піша аўтар, карыстаюцца толькі русафобы. Я не хачу, каб жыхары Расіі думалі так. Заўтра насельніцтва Расіі, які небудзь Матарола, пачытае такое і паедзе ў Беларусь вызваляць рускамоўных. Я такого не хачу, — сказал Рабинок.

— Может, Алла Бронь ностальгирует по тем временам, когда белорусским языком пользовалось больше людей, 30 лет назад? Может, в своих текстах призывает вернуть их? — уточнил защитник Дмитрия Алимкина.

— Вы чыталі артыкул? Там аўтар піша, што беларускай мовы наогул няма.

У самого Алимкина тоже было несколько вопросов к Рабинку.

— Вы же оппозиционер. Вам с властью вместе выступать не западло? — начал Алимкин.

— Я ніколі не скрываў сваіх палітычных поглядаў. Але пры чым тут гэта?

— Это вопросы не по существу, политические взгляды свидетеля к делу не относятся, — отрезал судья.

Алимкин также спросил, стал ли свидетель после прочтения текстов хуже относиться к русским или белорусам. Рабинок категорично ответил, что хуже стал относиться лишь к людям, которые пишут подобные тексты.

Напомним, все трое писали тексты для российских изданий «Регнум», Lenta.Ru и EurAsia Daily. В основу обвинения легла экспертиза, проведенная Республиканской экспертной комиссией (РЭК). Именно в ее заключении указывалось, что тексты публицистов могли вызвать разжигание национальной розни.

В пятницу в суде выслушали эксперта Елену Иванову, которая делала заключение по нескольким текстам авторов. Она объяснила, что разработанной методики для определения признаков экстремизма в текстах в Беларуси нет, специалисты пользуются российскими методичками. Иванова также подчеркнула, что тексты были враждебными, Алимкин, например, назвал белорусов «национальными нигилистами», а бюджетников и пенсионеров — «абыякавымі».

Автор «Регнума» в суде: «В Беларуси русофобам стало оказывать покровительство государство»

 
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