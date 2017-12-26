В канун Нового года ожидается до +9°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная в ночные и утренние часы понизится до -1..+4°С, максимальная во второй половине дня повысится до +1..+6°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

28 декабря в отдельных районах страны пройдут небольшие осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью и утром -2..+4°С, максимальная днем +1..+7°С, по юго-западу страны до +9°С.

29 декабря ожидается в основном облачная погода. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны прогнозируются дожди, в западных районах с мокрым снегом. По северо-востоку Беларуси на дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти порывис