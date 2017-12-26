Создатель Wargaming: «В 2006 мне знатно помяли ребра, а некоторым моим знакомым повезло меньше»

Успешный белорусский бизнесмен, в прошлом – один из создателей компании Wargaming Иван Михневич рассказал «Белорусскому партизану», каким белорусским политикам он симпатизирует, как стал вице-президентом политической партии «Эго о политис» и видит ли себя в будущем президентом Кипра.

– Почему у вас вдруг возникло такое желание заниматься политикой на располагающем к отдыху Кипре? В Беларуси, например, считается, что бизнес и политика – совершенно не совместимые вещи…

– Я совершенно согласен с вашим утверждением. Более того, период второй половины 90-ых, да и 2000-ых тоже, многих, и меня в том числе, привел к пониманию того, что в Беларуси заниматься политикой крайне небезопасно, а порой даже фатально. Само собой разумеется, работа в различных органах власти, включая парламент после 1996 года, к этому не относится.

Вот по таким причинам желания заниматься политикой у меня не просто не было, а категорически не было буквально еще около года тому назад.

Тем не менее, результаты парламентских выборов 2016 года на Кипре насторожили – в парламент прошла ультраправая партия ELAM, близкая к греческой ультраправой неонацистской партии «Золотая Заря», с 2 местами из 56. Затем в парламенте было принято очень опасное и вредное для страны решение, предложенное этой партией. Нам тут еще жить и растить детей. Да и никто не отменял родной для меня принцип «Кто, если не я?». Поэтому спокойная жизнь на этом закончилась.

– Когда жили в Беларуси, политикой интересовались? На стороне каких политиков или партий были ваши симпатии?

– Белорусскую политику я впитал со школьной скамьи, с транслируемых по радио заседаний Верховного Совета еще времен Станислава Шушкевича. Президентские выборы в 1994 большого интереса для меня не представляли, но то, что случилось в 1996, не могло оставить равнодушным. Последующие выборы уже представляли интерес, вплоть до участия в демонстрациях. В 2006 мне знатно помяли ребра, а некоторым моим знакомым повезло меньше.

Я учился в БГУ во времена ректорства Александра Владиславовича Козулина. Потому на основании положительного опыта мои симпатии были, в первую очередь, с ним. Не могу сказать ничего плохого и о других оппозиционных политиках. Я воспринимал их прежде всего, как людей, стремящихся вернуть полноценную демократию в страну. Различия во взглядах у оппозиционных белорусских политиков для меня до сих пор не представляют большого значения. Эти различия должны быть частью и основой демократического процесса управления государством, которого, насколько я осведомлен, до сих пор нет в полной мере.

– Если бы вы создали аналогичную партию в Беларуси, у нее было бы будущее?

– В той Беларуси, которую я знаю большую часть своей жизни, я бы не создавал никаких партий. Но даже если бы такая партия была создана, то она бы влачила достаточно жалкое существование. На Кипре в ближайшие годы мы будем конструктивной оппозицией и так называемым swing vote. Последнее означает оказание решающей поддержки другим политическим партиям по вопросам в сфере наших интересов. Таким образом, мы способствуем реализации необходимых нам изменений.

Сегодняшним примером конструктивного взаимодействия с властью в Беларуси является так называемый ПВТ 2.0. Все бы хорошо, но действующий глава государства сказал по этому поводу: «Если что-то будет хорошее — в плюс, если будет в минус — я знаю, с кого спросить». Однако обычно ответственность несет тот, кто принимает решение, а не сторонние консультанты или участники затрагиваемого законом (хоте нет, в данном случае декретом) процесса.

Таким образом, конструктивное взаимодействие с белорусской властью в имеющемся формате является достаточно опасным. О какой-либо возможности усиления позиций разнообразных политических сил в соответствии со своими интересами в Беларуси и вовсе невозможно говорить по причине отсутствия демократического разнообразия.

– Партия «Эго о политис» выступает за объединение российской диаспоры и всех эмигрантов из республик бывшего СССР. Интересно, много ли белорусов в вашей русской партии? Например, известно, что некоторые бывшие фигуранты политической жизни в Беларуси тоже обосновались на Кипре…

– Ну, во-первых, не российской, а русскоязычной. И даже не только бывшего СССР, но других стран Восточной Европы, в том числе бывшей Югославии. Во-вторых, это не является самоцелью как таковой. Нам предстоит стать полноценной кипрской партией, в которой представлены все этнические группы страны, и в первую очередь греко-киприоты.

В уставе партии заложены определенные положения о представлении интересов русскоязычных с тем, чтобы была возможность уделять внимание интересам русскоязычного этнического меньшинства, когда большинством в партии станет этническое большинство греко-киприотов.

Бывших фигурантов политической жизни Беларуси я пока не встречал на Кипре, никакой заметной локальной активности они не проявляют. В демонстрациях и протестах здесь нет необходимости, но назрела, и уже даже перезрела, острая необходимость модернизации и реформ.

Проблемы и конфликты третьих стран (а в Евросоюзе к таковым относятся и Беларусь, и Россия, и Украина) партии ЭГО О ПОЛИТИС не касаются. Да и вообще, на внешнеполитическую деятельность у нас пока нет мандата. Так что, милости просим всех, кто это принимает.

– Вы на Кипре хотите построить Сингапур, и параллельно то же самое хотят сделать в Беларуси. Как думаете, каковы шансы?

– Шансы есть всегда и у всех. В области высоких технологий на Кипре стартовые условия намного хуже. Беларусь значительно опережает по подготовке и наличию квалифицированных специалистов, бизнес в этой сфере намного более развит. Рынок труда в Беларуси по высоким технологиям уже заметно перегрет, что является признаком наступления фазы ресурсного ограничения в развитии отрасли.

Однако главнейшим ограничивающим фактором является имеющие место практики исполнительных властей. Самыми безобидными из них являются бесчисленные разнарядки от местных администраций по оказанию спонсорской помощи, найму дополнительного персонала и выполнению иных предписаний ради демонстрации главами местных администраций доведенных до них сверху разнообразных показателей.

А самыми неприятными являются действия силовых и контролирующих органов, направленные против частной собственности, прав и свобод человека ради экспроприации в доход государства. Суды в таких делах обычно принимают сторону государства. Такие практики я бы назвал тоталитарными и, в конечном итоге, вредными для развития страны и общества.

Справедливости ради, должен отметить, что в области борьбы с коррупцией и соблюдения закона простыми гражданами Беларусь находится на неплохом уровне, что ставит ее на путь к сингапурской модели.

Всего-то надо исключить произвол и беспредел исполнительной власти, обеспечить беспристрастность и независимость судебной власти на деле, а не на словах, и тогда белорусская диктатура приблизится к сингапурской диктатуре Ли Куан Ю. Правда, сделать это крайне непросто, если вообще возможно в рамках имеющейся модели.

Кипр же в последнее время стал очень популярным направлением для миграции русскоязычного хайтека вопреки всем имеющимся нелепым миграционным ограничениям. На Кипре одни из наиболее привлекательных в мире налоговых условий, особенно для случаев продажи и поглощения компаний.

Мы рассчитываем на взаимодействие с Израилем, страной №2 в области высоких технологий. Мы будем продвигать изменения в миграционной политике государства с тем, чтобы приезжающие специалисты находили здесь свой второй дом. Климат, отношение к частной собственности, правам и свободам человека здесь как на другой планете по сравнению с Беларусью.

Ошибка в уплате налогов не приводит к тюремному заключению, а имеет место цивилизованный конструктивный диалог с налоговыми органами с целью установления истины и достижения справедливого решения. Да, даже решения – в сложных случаях можно договориться о компромиссе.

У меня лично был случай с переплатой налогов на Кипре. Спустя год-другой, после изучения и подтверждения переплаты, я получил чек от Минфина с возвратом переплаченных налогов и процентами за время пользования государством моими средствами. Проценты были раза в два выше банковских!

Понятие «незаконная предпринимательская деятельность» относится к действительно противозаконным вещам вроде торговли наркотиками, оружием, людьми, а не так, как это трактуется в Беларуси. Так что, на Кипре ситуация диаметрально противоположная белорусской – все хорошо в том, в чем в Беларуси плохо, и все плохо в том, в чем в Беларуси хорошо.

– В Фейсбуке вы активно комментировали дело бизнесмена Муравьева и откликались на уголовные дела некоторых других предпринимателей. Сейчас у нас власть объявила, что создает уникальные условия для бизнеса. На ваш взгляд, это работает?

– Дело Муравьева, на мой взгляд, было направлено сугубо на экспроприацию частной собственности под надуманным предлогом, да еще и с лишением Муравьева прав и свобод. Любые налоговые споры стоит решать в ходе конструктивного диалога, в крайнем случае, – путем одностороннего начисления налогов, но не путем экспроприации частной собственности и лишения свободы. К сожалению, реальность такова, что бизнесмен Муравьев, развивавший ОАО «Мотовело» в соответствии с имеющейся экономической реальностью, сидит в тюрьме.

А профессиональный номенклатурщик Ладутько, впоследствии доведший ОАО «Мотовело» до банкротства, действуя в соответствии с тупиковыми планами, находится на свободе в добром здравии. Зато теперь продать лакомый кусок земли можно будет по второму кругу. Будет интересно увидеть нового покупателя.

Так что, условия для бизнеса действительно уникальные – в этом власть абсолютно права. Уникальным является то, что устаревший бизнес-план имеет настолько большее значение, чем экономическая целесообразность, что это стоит 11 лет свободы и экспроприации собственности.

Уникальным является и то, что, перефразируя Остапа Бендера, имеется четыреста сравнительно честных способов отъема денег и частной собственности у бизнеса и граждан белорусским государством. Характер поведения государства остается неизменным, и сегодня это «Мотовело», а вчера, то есть 16 лет назад, была «Балтика».

У меня нет оснований полагать, что завтра ничего подобного не случится. Ситуация изменится тогда, когда власть признает свои ошибки, компенсирует нанесенный ущерб и реабилитирует бизнесменов, осужденных ради экспроприации.

– Программа вашей партии держится на нескольких блоках: антикоррупционной акцент, развитие высоких технологий, защита животных, электронное государство и экология. Она применима только для Кипра или может быть актуальной и для Беларуси в том числе?

– Универсальных решений не бывает. В каждой стране свои проблемы, своя ситуация и свои потребности в реформах.

Как я говорил ранее, коррупция в Беларуси – это не та проблема, которая мешает стране развиваться. Проблема состоит в диктатуре номенклатурного класса во главе бессменным лидером.

Высокие технологии развиваются великолепно, и были бы на гораздо большей высоте при более современном демократическом государственном строе.

С экологией в Беларуси все достаточно строго. Защита животных не является острой проблемой.

В вопросах электронного государства в Беларуси есть врожденные проблемы. Одной из них является оригинальная реализация электронной цифровой подписи, не поддерживаемая распространенным современным программным обеспечением. Это же касается и электронного доступа к банкам, где изобретен свой велосипед, отличный от общепризнанных мировых практик.

– Можете рассказать подробнее о тех проблемах, которые важно в первую очередь решить Кипру? И как конкретно вы это собираетесь делать?

– На сегодняшний день мы встретились и обсудили интересующую нас проблематику со всеми основными кандидатами в президенты и лидерами политических партий (еще одна встреча осталась на январь), за исключением нескольких узконаправленных малых партий и ультраправой партии с неонацистской идеологией.

В дальнейшем мы планируем конструктивно взаимодействовать с исполнительной властью с целью продвижения по нашим вопросам. До следующих парламентских выборов мы будем искать поддержку у представленных в парламенте политических партий в рамках общих интересов. После вхождения в парламент на ближайших выборах нам будет легче представлять интересы наших избирателей, и в зависимости от числа мест в парламенте мы будем следовать или стратегии swing vote, или самостоятельно определять повестку дня.

Что касается проблематики, то она обширна. Однако, политика есть искусство возможного, как сказал Отто фон Бисмарк. Поэтому в имеющихся обстоятельствах президентского электорального цикла на Кипре (а первый тур выборов уже не за горами – 28 января 2018 года) в двусторонних встречах с кандидатами в президенты особое внимание мы уделили следующим вопросам, актуальным для Кипра:

1. Хайтек и финтек. Устранение законодательных препятствий и принятие дополнительных мер для развития информационных, финансовых и биомедицинских технологий.

2. Мультикультурализм. Введение в систему дошкольного, начального и среднего образования программ, направленных на воспитание толерантности, межнационального и межрелигиозного согласия.

3. Образование и культура. Модернизация системы среднего образования с целью гармонизации с глобальными технологическими инновациями и геополитической ситуацией. Внедрение систематичной государственной политики в области культуры. Реформа управления и контроля учреждений культуры для устранения предпосылок коррупции.

4. Электронное государство. Имплементация всех процессов взаимодействия граждан и бизнеса с государством в электронном формате онлайн с целью сокращения бюрократии и временных потерь граждан, бизнеса и чиновников.

– Как киприоты относятся к вашей партии?

– На данный момент – настороженно. Многие из киприотов, и особенно молодежь, разочарованы в действующих старых политических партиях. Для них мы являемся партией надежды, но им необходимо присмотреться получше, чтобы возникло достаточное доверие. С подачи местных и западных СМИ партию называют «русской». Мы подчеркиваем всекипрский характер партии, однако «русскость» является проблемой только для Запада, но не для киприотов.

– Кого «Эго о политис» поддерживает на предстоящих президентских выборах?

– Мы планируем представать вниманию общества политический анализ кандидатов в президенты, основанный на наших двусторонних встречах. Мы дадим людям знать о лучших, на наш взгляд, сторонах каждого из кандидатов, а также о вероятном будущем страны с каждым из них.

Само собой разумеется, это будет субъективный взгляд через призму наших политических позиций. Возможно, кому-то мы скажем что-то новое, кому-то мы поможем структурировать свои взгляды и проще, с большей уверенностью определиться с выбором на основании собственных предпочтений. Большая часть политсовета склоняется к тому, чтобы этим ограничить наше вмешательство в президентские выборы.

– Интересно, видите ли вы себя в будущем президентом Кипра?

– Ну вот и вы туда же! Слишком часто мне задают этот вопрос. Мой уверенный и категоричный ответ: «Нет!». И не только президентом, но и министром или депутатом я тоже себя не вижу. Я поставил перед собой задачу создать и, по возможности, поставить на ноги новую политическую партию с прицелом на прагматизм и прогресс (модернизацию и реформы), места в которой должны занять лучшие представители кипрского общества. Моя роль – инициировать и разогнать процесс. И я бы не хотел тянуть эту тяжелую лямку дольше необходимого.

Хотя… В 2016 году я тоже категорически не собирался заниматься политикой…