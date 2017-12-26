Уменьшилось число белорусов, которые хотят объединения со странами ЕАЭС

Причем, такая тенденция наблюдается не только в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Евразийского банка развития, в целом в странах ЕАЭС сейчас евразийскую интеграцию поддерживают от 50% до 83% населения. В то же время число сторонников этой структуры постепенно снижается – в том числе и в Беларуси.

В частности, за последние пять лет снижение общественной поддержки участия в ЕАЭС произошло в России – с 78% до 68%, а также в Армении – с 56% до 46%. В Беларуси же число сторонников евразийской интеграции снизилось с 60% до 56%.