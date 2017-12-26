«Белорусская наука будет интересна для Михаила Жванецкого»

В связи с недавно прошедшим съездом ученых руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико оценил в «Белгазете» состояние белорусской науки.

«Науку я рассматриваю абсолютно в духе величайших мыслителей прошлого: наука - это удовлетворение собственного любопытства за счет государства. Ученый не должен искать заработок, настоящая наука должна финансироваться обществом - прогресс человечества основан на науке, а не на политике, сексе или войнах. Науку делают не звания и регалии. А у нас? Почти как в Тринидад и Тобаго. Кольцо висит на одном ухе - значит, кандидат наук, на двух - доктор наук, на каждом ухе по кольцу и одно в ноздре - член-корреспондент. А уж если на каждом ухе и в каждой ноздре по кольцу, то полный академик. Науку в стране сделали номенклатурной. Она стала деревянной».

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«Лучше пусть (молодые ученые) изучают иностранные языки и уезжают, например, в ту же Польшу. За границей гораздо проще защититься».

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«Мясникович хорош был как министр коммунального хозяйства БССР. Когда он стал руководить НАН, стал сразу требовать конкретные результаты. Поступил как Адольф Алоизович Гитлер: с 1942г. немцы решили, что в науке надо финансировать только те проекты, которые дают результат через полгода. Именно поэтому они профукали создание атомной бомбы. Давно известно: хочешь загубить науку, требуй от нее конкретных результатов уже сегодня».

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«Наши вузы делают модель 3.0, Академия наук добивается высочайших достижений в области оцифровки контуров интеллектуальной экономики, а бедный Александр Григорьевич до сих пор поднимает картошку за копалкой, которая была олицетворением прогресса аж 40 лет назад. Как такое можно было допустить? Ребята, вы не тем занимаетесь».

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«Завотделом информационного обеспечения и инновационной деятельности Института леса НАН Андрей Навойчик слишком скромен и богобоязнен, иначе бы он сказал, что клонировать надо президента и Мясниковича. А можно еще выпускать витаминизированную водку, что предлагал один ученый. Он исходил из такой логики: в определенный период организму человека нужна поддержка в виде витаминов, а раз наше население много пьет, почему бы не добавлять витамины прямо в водку.

Белорусская наука будет интересна для Михаила Жванецкого. В Беларуси были уникальные вещи. После войны у нас коровам надевали зеленые очки, чтобы они думали, что едят не солому, а свежее сено. Свиньям зашивали уши и глаза, чтобы убрать раздражительность и таким образом увеличить привес. И сейчас то же самое, только еще клонирование добавилось. Создается свинтус-грандиозус».