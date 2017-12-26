В каком случае курс биткоина может упасть до нуля

Чтобы это произошло, по мнению аналитиков инвестбанка Morgan Stanley, достаточно буквально одного условия.

По мнению экспертов, курс популярной криптовалюты может упасть до нуля, если в мире не начнут принимать его в качестве платежного средства.

На данный момент, по данным банкиров, из 500 крупнейших мировых торговых компаний в качестве расчетного средства биткоин принимают только три.

– Если никто не будет принимать данную технологию для осуществления платежей, тогда стоимость биткоина будет равняться нулю, – цитирует аналитиков американский ресурс Business Insider.

Напомним, что ранее глава Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который создает легальные условия для операций с криптовалютами внутри страны. Ожидается, что новая технология поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

Мясникович: «Я в это верю и за курсом биткоина слежу»