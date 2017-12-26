«Продаю машину, чтобы покупать продукты»

Intex-press побывала на барановичском авторынке «Звездный», где один из продавцов согласился рассказать о своей нерадостной истории.

Автомобиль продает Алексей Владимирович. Полгода назад он попал под сокращение на одном из предприятий города. Несмотря на строительную специальность и 20-летний опыт работы, найти новое место в Барановичах ему так и не удалось.

– Продаю машину, чтобы не быть обузой для своей семьи. Чтобы на эти деньги покупать продукты и оплачивать коммуналку, – с горечью говорит мужчина.

О том, как формируется цена на автомобили, продавцы отшучиваются – берем среднебелорусские. По их оценке, цены на «Звездном» немногим отличаются от цен в интернете и на минских авторынках.

– Загибать цены не вижу смысла. Дорогое авто может остаться у меня надолго, а ждать «лоха» нет времени, деньги нужны сейчас, – говорит один из продавцов.