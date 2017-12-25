Какая главная проблема нашей власти? Кроме того, как удержать власть

Как в Беларуси будет происходить смена власти, и есть ли Лукашенко место в информационном обществе?

Мир стремительно меняется. Вот только поспевает ли за ним белорусское общество? Какие изменения нас могут ждать в общественном и политической жизни в обозримом будущем, обсуждали участники дискуссии в Клубе интеллектуального общения. Предлагаем наиболее интересные моменты беседы.

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— Сегодня уже существует огромное количество людей, которые хотят себя реализовывать в управленческой деятельности, хотят командовать, властвовать. Но мы ведь знаем, что никто и никогда не отдавал власть без сопротивления — ни личную, ни корпоративную, ни административную. И меня занимает, как будут происходить эти изменения, — считает историк Анатоль Тарас.

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— Почему элиты создают государства и объединяются? Для того, чтобы делить административную ренту. Так происходило всегда и происходит сегодня даже в самых продвинутых государствах, — отмечает социолог Сергей Николюк. — Элиты заинтересованы друг в друге, это снижает уровень насилия, поскольку вместе делить эту ренту значительно проще.

Но есть разные типы государств — открытого и ограниченного доступа. Государство ограниченного доступа – это государство частных отношений. Там нет прописных законов, все строится по принципу «Александр Григорьевич против». И неважно, что записано в законах.

Но в какой-то момент элиты начинают задумываться о том, чтобы расширять эти правила. Это происходит не за счет того, что элиты прозревают, просто им со временем становится это выгодно.

Посмотрите на Россию. Почему Путин не уйдет из власти? Его не отпустят свои же. Потому что все держится на личных отношениях. Но если раньше там, как и в Беларуси, главным органом была Администрация президента, то сейчас кто? Это так называемый двор. Вот эти братья Ковальчуки, братья Ротенберги и прочие, то есть, решения принимают люди, которые сплошь и рядом никаких государственных должностей не имеют.

Но в какой-то момент тот Ротенберг понимает, что да, он лично вхож к Путину, а его сын как же? Как передать ему эту возможность? Тут-то они и начинают задумываться: надо создать правила. Понятно, что они будут думать только о себе, но уже для себя им нужны новые правила, потому что нельзя все делать только на личных отношениях.

Вот так потихоньку сверху вниз идет расширение.

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— Какая главная проблема нашей власти? Кроме того, как удержать власть. Просто что бы они ни делали, как бы ни тормозили развитие общества, объект управления все более усложняется. А для эффективного управления сложность управляющей структуры должна быть выше управляемого объекта, — отмечает Сергей Николюк. — Общество движется, появляются новые направления, новые связи, оно усложняется… Но они вынуждены будут что-то менять. Другое дело, что мир-то меняется быстрее. Вот как этот процесс изменения нашего общества с более быстрыми мировыми изменениями будет протекать, это вопрос.

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— Сегодня появляется новый человек — человек цифры. Тот, кто с двух лет осваивает компьютер, практически лишен одной из главных характеристик людей предыдущих поколений. Ведь мы, наше поколение, — люди иерархические, мы живем в системе, где всегда есть иерархии. Когда эти иерархии в силу чего-то разваливаются, мы же просто в панике, мы не знаем, что делать, потому что иерархи для нас – это символы порядка, — отмечает Сергей Николюк.

А для нового поколения нет иерархии. Они просто живут своей жизнью, и для них не существует авторитетов. Рождается новое поколение, которое хочет больших дел и которое готово их выполнять.

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