Во вторник Лукашенко и Путин встретятся в Москве

Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 26 декабря.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ней примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Предполагается, что они подведут итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

В понедельник вечером пресс-служба Александра Лукашенко подтвердила участие главы государства 26 декабря на встрече в Москве.