«Российская Ермошина» отказала Навальному: «Я 12 лет в советское время на производстве отпахала»

Как и прогнозировалось, ЦИК РФ отказал оппозиционеру в регистрации кандидатом на выборах президента.

Центральная избирательная комиссия отказала основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному в праве участвовать в выборах президента страны, назначенных на 18 марта 2018 года, из-за его судимости. Как сообщают российские СМИ, в ходе рассмотрения вопроса глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи и незаконном сборе денег.

— Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь, — заявила она. — Поскольку есть факт, есть судимость, какое отношение ЦИК к этому имеет?

Оппозиционер, в свою очередь, заявил, что решение о недопуске его на выборы направлено «против тех 16 тысяч человек», которые его выдвинули.

Навальный, в свою очередь, обратился к ЦИК: «Эти дела были сфабрикованы, чтобы меня на выборы не пустить. И всем это совершенно очевидно… Решение Центральной избирательной комиссии о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов и вообще политической системы. Ваше решение сегодня именно об этом. Вы же не роботы. Один раз в жизни можно совершить нормальный поступок? Никто же не стоит с пистолетом у виска.

Поверх всех кружев огромная надпись - не разрешается вам участвовать, не пустим на выборы тех, кто борется с коррупцией, кто критикует власть, кто действительно ведет предвыборную кампанию», сообщает newsru.com.

В итоге 12 человек проголосовали за отказ в регистрации, один член комиссии голосовать не стал.