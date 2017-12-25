Детали страшного ДТП с автобусом в Москве: технические неисправности унесли 5 жизней

На Кутузовском проспекте рейсовый автобус съехал в подземный пешеходный переход возле станции метро «Славянский бульвар».

По предварительным данным пять человек погибли, еще 15 пострадали. Причины трагедии устанавливаются, но уже появилась информация о том, что ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса.

Страшная авария на западе Москвы произошла около 15.00. Направлявшийся в Сколково рейсовый автобус компании «Мострансавто», которая занимается пассажирскими перевозками в Подмосковье, по неизвестной причине съехал с проезжей части Кутузовского проспекта и на большой скорости поехал в сторону подземного перехода.

Там многотонная машина начала подминать под себя пассажиров метро. В итоге автобус по лестнице заехал в переход и остановился, только ударившись о потолок сооружения.

На опубликованной в интернете видеозаписи детально виден момент подъезда автобуса к подземному переходу. Судя по траектории движения, водитель не собирался съезжать внутрь, но, ударившись по касательной в один из бортов сооружения, автобус изменил направление и скатился вниз. Другая запись зафиксировала общую картину аварии. Стоявший на остановке автобус (помимо него там было еще три автобуса), внезапно трогается с места, но едет не по шоссе, а выезжает на тротуар и направляется к пешеходному переходу.

По первоначальным данным в аварии погибли 4 человека, еще около 15 получили ранения. Однако довольно скоро, как это нередко бывает в таких случаях, число жертв начало расти.

На данный момент известно о пяти погибших. Для эвакуации пострадавших на место аварии вылетели несколько вертолетов. Многие раненые находятся в крайне тяжелом состоянии, так трех человек пришлось извлекать прямо из под колес автобуса.

О причинах трагедии пока ничего не известно. В ГИБДД сообщили, что водитель не справился с управлением, однако за этой формулировкой может скрываться, как и техническая неисправность, так и ошибка самого шофера. Сейчас с водителем работают правоохранительные органы.

Источник сообщил, что следователи уже не рассматривают версию теракта и, по некоторым данным, склоняются к версии о технической неисправности. По данным других источников в силовых структурах, водитель не был мигрантом, он осуществлял рейс № 818 «Станция метро «Славянский бульвар» — Сколково».

На аварию с участием автобуса оперативно отреагировал мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил родным погибших свои соболезнования.

«Возле метро «Славянский бульвар» автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших», — написал Собянин в своем твиттере.

В районе аварии образовалась гигантская пробка в сторону области. Она растянулась на несколько километров. В связи с этим столичный департамент транспорта обратился к водителям.

«На Кутузовском проспекте в обе стороны затруднено движение в связи с крупной аварией с участием автобуса подмосковного перевозчика «Мострансавто». На месте работают оперативные службы. Кроме того, возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб. Просим водителей объезжать данный участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице, Мичуринскому проспекту», — говорится в сообщении.

Очевидно, что уже сегодня по факту трагедии будет возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ. Водителю по данной статье грозит до семи лет лишения свободы.

Водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП на западе столицы, объяснил причины случившегося.

— Я подъехал на остановку «Славянский бульвар», это конечная остановка, — приводит телеграм-канал Mash версию 58-летнего Виктора Тихонова. — У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут.

Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше.