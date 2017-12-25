Растаев: «Нашей сказке — 23. Праздник, ё! …лочка гори»

Известный журналист и поэт Дмитрий Растаев у себя в Facebook прощается с годом: «Goodbye, 2017».
Праздник. Ёлочка, гори!
Нет декрету №3.
Кто за Трампа, тот не прав.
«Что нам скажет Ярослав?»
Где День Воли, там ОМОН.
Шухер, «Белый легион».
Куропаты. Стоп-цемент.
Рвёт Европу NaviBand.
Едут гости к нам без виз.
Влад Бумага. Who is this?
Над Осмоловкою тучи.
Наши бонстики могучи.
Летом холодно как в марте.
Коля: «Истина в плацкарте».
Квадроцикл - дар судьбы.
Беларусь ушла в грибы.
«Запад». Нам не страшен враг.
У Вейшнории аншлаг.
Печи. Ад. Летят погоны.
Кто там против Барселоны?
СМИ - Ананич: «Чмоки-чмоки!»
Жжот #MeToo, мужчины в шоке.
Клип Шнура приятен уху.
Сел шпагат на Солодуху.
Geely взял Китай на понт.
Главный блогер - Анна Бонд.
Доллар снова бьёт копейку.
З'еў Бартосік верабейку.
В лоб IT, биткоин в хату.
Попиццот кому зарплату?
«Регнум». Слякотный момент.
Снова Navi. KGBand.
«Партизан» сдаётся в плен.
В остальном без перемен.
Нашей сказке – 23.
Праздник, ё! …лочка гори.