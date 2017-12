Растаев: «Нашей сказке — 23. Праздник, ё! …лочка гори»

Известный журналист и поэт Дмитрий Растаев у себя в Facebook прощается с годом: «Goodbye, 2017».

Праздник. Ёлочка, гори!

Нет декрету №3.

Кто за Трампа, тот не прав.

«Что нам скажет Ярослав?»

Где День Воли, там ОМОН.

Шухер, «Белый легион».

Куропаты. Стоп-цемент.

Рвёт Европу NaviBand.

Едут гости к нам без виз.

Влад Бумага. Who is this?

Над Осмоловкою тучи.

Наши бонстики могучи.

Летом холодно как в марте.

Коля: «Истина в плацкарте».

Квадроцикл - дар судьбы.

Беларусь ушла в грибы.

«Запад». Нам не страшен враг.

У Вейшнории аншлаг.

Печи. Ад. Летят погоны.

Кто там против Барселоны?

СМИ - Ананич: «Чмоки-чмоки!»

Жжот #MeToo, мужчины в шоке.

Клип Шнура приятен уху.

Сел шпагат на Солодуху.

Geely взял Китай на понт.

Главный блогер - Анна Бонд.

Доллар снова бьёт копейку.

З'еў Бартосік верабейку.

В лоб IT, биткоин в хату.

Попиццот кому зарплату?

«Регнум». Слякотный момент.

Снова Navi. KGBand.

«Партизан» сдаётся в плен.

В остальном без перемен.

Нашей сказке – 23.

Праздник, ё! …лочка гори.