Знаменитости, которые вложились в биткоин

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Во вторник Лукашенко и Путин встретятся в Москве
«Российская Ермошина» отказала Навальному: «Я 12 лет в советское время на производстве отпахала»
Детали страшного ДТП с автобусом в Москве: технические неисправности унесли 5 жизней
Дух Рождества наводит людей на мысли о сексе, а не о душе
Что желает Путин в 2018-м. Фотофакт
«Кремлевский мамковед»: «Батька намутил свою цифровую экономику, с блэкджеком и картошечкой»
Якія Каляды без календара?
Мясникович: «Я в это верю и за курсом биткоина слежу»
В Беларуси из-за ветра начали падать новогодние елки. Фотофакт
Девушка, которая возглавила «Моладзь БНФ». Фотофакт
Директора убыточного колхоза оштрафовали за покупку дорогого авто, но машину не забрали
У Менску ўрачыста адкрылі мэмарыяльную дошку памяці Барадуліна. Фотафакт
В Минске начались скидки, но одежду продают по реальным ценам. Что случилось?
Могилев-Смоленск: «Раньше за машинами ездили, теперь — за едой»
В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия
Как белорусские чиновники водят хороводы с детьми. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Политолог объяснил, почему Лукашенко не быть вечным президентом
«Лукашенко надоело быть последним диктатором последней совковой страны Европы»
Как в Беларуси по хитрой схеме дают деньги в долг
Как 20 лет назад исчез минский вор в законе Щавлик
«Мы-то, дураки, думаем, что благотворительность – это помощь больным детям. Нет, это бабки отцу Тихону»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Белорусы про обновление декрета №3: «Это идиотизм из разряда «яму копай-закапывай»
Зісер: «ІТ-дэкрэт сымбалізуе пачатак развароту беларускай дзяржавы ў будучыню»
Прикол дня. Можно бесконечно смотреть на три вещи…
Топ-8 цитат Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов
Дмитриев: «А мы заплатим из своего кармана»
Что написано в документе, обещающем великую ИТ-революцию
Актер Хаит: «Кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?»
Как Жарко «решил» проблему кадрового дефицита врачей
Почему в 2018 году будет гораздо хуже
Внук майора НКВД: «На окровавленные тела бросали кусок сахара, на который сбегались крысы и буквально обгладывали человека»
«Полная моральная деградация»: Равков резко высказался о дедовщине и отношении офицеров
Лукашенко рассказывает об упреках в «мягкой белорусизации». Она что, действительно идет?
«А потом власти скажут: это мы его трудоустроили». Профсоюзный лидер – о «письмах счастья» под Новый год
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит первый отель на Октябрьской
Снится Калифорния в промозглый зимний день…
Колю Лукашенко хотели наказать штрафам за драку во время хоккейного матча. Фотофакт
Оказывается, это так итальянцы советуют встречать 2018-й!
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
25.12.2017
Таня Ширякова, SNCMedia
Знаменитости, которые вложились в биткоин

Биткоин – штука сложная и разносторонняя.

И если большинство обывателей лишь недавно узнали о какой-то там криптовалюте и по старинке продолжают вкладывать свои кровные в баксы, то ребята из этого списка уже несколько лет юзают биткоин и не жалуются.

Эштон Катчер

В 2010 году популярный актер в компании с Гаем Осири (бывшим менеджером Мадонны) учредили инвестиционную компанию A-Grade Investments, начали вкладывать деньги в перспективные стартапы и скупать доли в компаниях развивающихся в направлениии IT.

Тогда кремниевая долина встретила новоиспеченного бизнесмена достаточно холодно, а The New York Times вообще назвала Эштона «смазливым придурком, который освоил утопический жаргон кремниевой долины». В 2013 году A-Grade Investments инвестировала довольно крупную сумму в оператора биткоин-платежей BitPay.

И учитывая то, насколько выросли акции BitPay за последние четыре года, смазливым придурком Эштона в кремниевой долине больше не считают (но это не точно).

Снуп Дог

Единственное, что прежде связывало всеми любимого Снупи с IT-сферой и интернетом, это то, что через этот самый интернет репер зарабатывал на продаже порно и модного бесформенного шмота имени себя. Но так было до 2013 года, пока Снуп не опубликовал твит с заявлением, что собирается продавать свой следующий альбом за биткоины, и таки продавал.

По тем временам покупка обошлась бы любому желающему примерно в 0,3 BTC, включая доставку. Нам неизвестно точное количество альбомов проданных за биткоины, но по нынешнему курсу каждая пластинка принесла бы рэперу по $ 5000. Надеемся, что Снуп Дог не растерял свои электронные монетки, и обогатился.

Хью Лори

В 2015 году актер закупил биткоинов на $ 5000. Как оказалось, известный всем Доктор Хаус не особо-то и вникал в аналитику рынка криптовалюты, а вложился в это дело по совету своего друга.

И если еще несколько лет назад нам могло показаться, что применение нескольким тысячам можно было найти и получше, то сейчас мы даже считать не будем, во сколько раз увеличился вклад актера, чтобы слезки зависти не мешали нам дописывать этот материал.

Майк Тайсон

В 2015 году в Твиттере Майка Тайсона появился пост, где знаменитый спортсмен объявил о запуске собственной сети биткоин-банкоматов, где аж за 10 секунд можно затариться криптовалютой. Ничего больше, чем пресс-релизы от самой компании, тогда широкая общественность так и не увидела.

Но через полгода Майк-таки установил свои биткоин-машины и даже запустил мобильное приложение, чтобы пользователи могли играть на курсе валют не сползая с дивана.

Стив Возняк

Ну а как вы думали? Отец основатель Apple никак не мог остаться в стороне, от актуального IT тренда. В своем интервью с каналом CNBC Стив пожаловался, что, когда хотел приобрести биткоин на самых ранних этапах, он просто не смог этого сделать, из-за плохой работы сервисов, а когда, наконец, заполучил заветные монетки, курс биткоина обвалился.

Тем не менее Стив считает криптовалюту самой стабильной валютой на рынке. Но как выяснилось, на деньги ему, мягко говоря, плевать. IT-специалист признался, что в интернет монетках его привлекает исключительно их математическая структура.

С момента вложений Стива, стоимость биткоина выросла в 24 раза, но скорее всего отец основатель Apple даже не заметил прибавления нулей на своем и без того нехилом счету.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.2 (оценок:5)
Главное
Какая главная проблема нашей власти? Кроме того, как удержать власть
Растаев: «Нашей сказке — 23. Праздник, ё! …лочка гори»
«Нельзя быть немножко беременным. Но Лукашенко пытается»

Вагнеровцы: «Дай нам технику ИГИЛ – освободили бы всю Сирию за две недели»

Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год
«Россия превратилась в чекистское государство»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY