Знаменитости, которые вложились в биткоин

Биткоин – штука сложная и разносторонняя.

И если большинство обывателей лишь недавно узнали о какой-то там криптовалюте и по старинке продолжают вкладывать свои кровные в баксы, то ребята из этого списка уже несколько лет юзают биткоин и не жалуются.

Эштон Катчер

В 2010 году популярный актер в компании с Гаем Осири (бывшим менеджером Мадонны) учредили инвестиционную компанию A-Grade Investments, начали вкладывать деньги в перспективные стартапы и скупать доли в компаниях развивающихся в направлениии IT.

Тогда кремниевая долина встретила новоиспеченного бизнесмена достаточно холодно, а The New York Times вообще назвала Эштона «смазливым придурком, который освоил утопический жаргон кремниевой долины». В 2013 году A-Grade Investments инвестировала довольно крупную сумму в оператора биткоин-платежей BitPay.

И учитывая то, насколько выросли акции BitPay за последние четыре года, смазливым придурком Эштона в кремниевой долине больше не считают (но это не точно).

Снуп Дог

Единственное, что прежде связывало всеми любимого Снупи с IT-сферой и интернетом, это то, что через этот самый интернет репер зарабатывал на продаже порно и модного бесформенного шмота имени себя. Но так было до 2013 года, пока Снуп не опубликовал твит с заявлением, что собирается продавать свой следующий альбом за биткоины, и таки продавал.

По тем временам покупка обошлась бы любому желающему примерно в 0,3 BTC, включая доставку. Нам неизвестно точное количество альбомов проданных за биткоины, но по нынешнему курсу каждая пластинка принесла бы рэперу по $ 5000. Надеемся, что Снуп Дог не растерял свои электронные монетки, и обогатился.

Хью Лори

В 2015 году актер закупил биткоинов на $ 5000. Как оказалось, известный всем Доктор Хаус не особо-то и вникал в аналитику рынка криптовалюты, а вложился в это дело по совету своего друга.

И если еще несколько лет назад нам могло показаться, что применение нескольким тысячам можно было найти и получше, то сейчас мы даже считать не будем, во сколько раз увеличился вклад актера, чтобы слезки зависти не мешали нам дописывать этот материал.

Майк Тайсон

В 2015 году в Твиттере Майка Тайсона появился пост, где знаменитый спортсмен объявил о запуске собственной сети биткоин-банкоматов, где аж за 10 секунд можно затариться криптовалютой. Ничего больше, чем пресс-релизы от самой компании, тогда широкая общественность так и не увидела.

Но через полгода Майк-таки установил свои биткоин-машины и даже запустил мобильное приложение, чтобы пользователи могли играть на курсе валют не сползая с дивана.

Стив Возняк

Ну а как вы думали? Отец основатель Apple никак не мог остаться в стороне, от актуального IT тренда. В своем интервью с каналом CNBC Стив пожаловался, что, когда хотел приобрести биткоин на самых ранних этапах, он просто не смог этого сделать, из-за плохой работы сервисов, а когда, наконец, заполучил заветные монетки, курс биткоина обвалился.

Тем не менее Стив считает криптовалюту самой стабильной валютой на рынке. Но как выяснилось, на деньги ему, мягко говоря, плевать. IT-специалист признался, что в интернет монетках его привлекает исключительно их математическая структура.

С момента вложений Стива, стоимость биткоина выросла в 24 раза, но скорее всего отец основатель Apple даже не заметил прибавления нулей на своем и без того нехилом счету.