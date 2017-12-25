Дух Рождества наводит людей на мысли о сексе, а не о душе

Это доказали ученые.

Журнал Scentific Reports опубликовал масштабное исследование, посвященное причинам, по которым из года в год в некоторые дни на Земле рождается больше детей, чем в другие. По мнению ученых, всему виной дух Рождества, который наводит людей на мысли о сексе.

Биологическая гипотеза предполагает, что репродуктивные циклы человека адаптированы к смене сезонов, однако сторонники культурной версии считают, что в современном обществе больше влияния на людей оказывают праздники, нежели погода. Интернациональная команда ученых решила проанализировать эмоциональный фон 10% всех сообщений в Twitter за четыре года, а также массив веб-запросов, касающихся секса. При анализе учитывались данные из 130 стран и обоих полушарий планеты.

Как оказалось, интерес к сексу достигает максимума во время больших праздников, что логичным образом приводит к всплеску рождаемости девять месяцев спустя. Так, например, Рождество - лучшее время для секса в христианских странах, а для исламских государств пик приходится на Ураза-байрам. При этом, отмечается в статье, День благодарения и Пасха не вызывают заметных колебаний. Рост интереса к совокуплению не связан ни с климатическими зонами, ни с тем, в каком полушарии ведется наблюдение.

Исследователи также обратили внимание на то, что мусульманский календарь не соответствует солнечному и каждый год даты религиозных праздников сдвигаются. Однако пики сексуальной активности следуют не за солнцем, а за социально-культурной жизнью людей.

В исследовании принимали участие ученые из США, Португалии и Нидерландов.