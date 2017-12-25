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25.12.2017
«Нельзя быть немножко беременным. Но Лукашенко пытается»

Российский обозреватель – о том, что «Беларусь хочет стать айтишным Гонконгом для славянского мира».

– А вы говорите, что роль личности в истории ничего не значит, – комментирует Матвей Ганапольский на Эхе Москвы подписание Александром Лукашенко IT-декрета. – Вот так, Одним махом, можно стать лидером постсоветского пространства в области IТ.

Трудно, правда, предсказать, все ли учел Лукашенко, чтобы эта идея заработала. Но если брать по частям, то вроде все собрано правильно. Особенно интересен тезис про «английское право».

Недавно в своей телепрограмме я показывал, как приезд Лукашенко в один из колхозов – как он выходил из машины, ходил в сапогах, кричал на всех: «вы это не сделали, почему это тут валяется», а потом – и это был апогей – потом он стал снимать стоящих вокруг него людей с должностей онлайн, — скажем айтишным языком. Зрители звонили и шутили, что они себе представляют, например, как Трамп едет в какой-то колхоз.

Так вот Лукашенко решил, что в этом Парке технологий будет английское право, а в остальной Беларуси – лукашенковское, обычное. И самый большой вопрос, смогут ли ужиться эти два права в одном сосуде, водном государстве. И не убежит ли Александр Григорьевич в этот Парк высоких технологий и не поувольняет ли всех онлайн, потому что «блокчейн у вас плохо работает» — закричит он «и криптовалюты вы в этом месяце мало намайнили».

Возможно, Лукашенко хочет реализовать модель Ли Кван Ю, когда была довольно жесткая диктатура, но абсолютно свободная экономика. Но у Лукашенко эта модель реализуется в некоей шарашке, которая культурно будет называться Парк высоких технологий.

Однако верна поговорка, что орлы в неволе не размножаются. И доказательством этому служит опыт России с ее Сколково, Роснано и прочими игрушками, созданными для показухи и распила, где за новое выдаются открытия вчерашнего дня.

Заметим, кстати, что Лукашенко поддержал идею, в которой продукт реализуется, скажем так, из воздуха. Понятно, что там есть компьютер, но в принципе это из воздуха, никакой «родной белорусской землицы», водицы и прочего народного достояния он туда вкладывать не собирается. И вряд ли он обратил внимание, что высшее достижение в области IТ получаются только в странах с абсолютно – подчеркиваю, — с абсолютно свободной экономикой.

Как и орлы, айфон в несвободной стране появляется только в виде йота-фона, который стар уже при рождении, или в виде несчастной собачки, которую засовывают в воду, чтобы она подышала водой, выдавая открытие 70-х годов за вчерашнее.

В каком-то смысле идею Лукашенко давно опробовал Путин, наделив особыми правами свое окружение – чем не парк, пусть не высоких технологий, а каких-то особых возможностей? Но даже при этих возможностях у людей типа Сечина или Кадырова кроме колбаски и угроз либералам ничего не получается. Потому что нельзя быть немножко беременным. Но Лукашенко пытается.

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