«Кремлевский мамковед»: «Батька намутил свою цифровую экономику, с блэкджеком и картошечкой»

Топовый канал на Telegram комментирует подписание Лукашенко IT-декрета.

«После долгой мировой изоляции Лукашенко впрыгивает в вагон мировой повестки. Пока Путин, Орешкин, Греф и КО думали по поводу легализации блокчейна и майнинга, батька намутил свою цифровую экономику, с блэкджеком и картошечкой.

Ожидаем развитие крипто-туризма в Беларуси. А Россия, увы, упустила свою возможность», — считают авторы политического канала «Кремлевский мамковед».

Мировые СМИ: «Последний диктатор Европы хочет запустить глобальный криптоцентр»