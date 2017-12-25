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Экономика
25.12.2017
Мясникович: «Я в это верю и за курсом биткоина слежу»

Глава Совета Республики и один из отцов-основателей белорусского Парка высоких технологий высказался об ИТ-декрете.

Михаил Мясникович считает ИТ-страну мощным национальным проектом, заявил он в интервью «Главному эфиру» на телеканале «Беларусь 1», сообщает TUT.BY.

— Мы еще даже не можем предположить, насколько это будет серьезно и востребовано и как это оценить в деньгах, но я считаю, что за этим будущее, — заявил Мясникович, отвечая на вопрос о своем отношении к технологии блокчейн и криптовалютам. — Я в это верю.

Он признался, что и за курсом биткоина, самой распространенной криптовалюты, следит:

— Может, я радикально выскажусь, но общество устало от валютной зарегулированности, о того, что на валютный рынок сильно влияет политика, — сказал он, отметив, что криптовалюты могут стать валютным интернетом. — Криптовалютные фонды, биржи — за этим большие перспективы и будущее. Но нужно мощное доверие и социальная лояльность, и этот документ даст огромный кумулятивный эффект.

Он призвал не пугать людей новыми технологиями и грядущими сокращениями на рынке труда, подчеркнув, что информационно-коммуникационные технологии уже не просто технологии, а среда, в которой существует и промышленность, и быт.

Интересно, что поддержал документ и вице-премьер Владимир Семашко. Он подчеркнул, что скептиков было много и при создании ПВТ более десяти лет назад. Тогда критики называли проект «рогами и копытами», сегодня польза от него всем очевидна, подчеркнул он.

«Страшно, когда одни и те же люди создают сначала «страну тунеядцев», а потом берутся за IT-страну»

 
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