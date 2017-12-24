Бабченко рассекретил «ученых» в резонансном ролике с утоплением таксы

Публицист Аркадий Бабченко обратил в Facebook внимание на персонажей, засветившихся в скандальном видео.

– Я когда увидел этот ролик с утоплением таксы, аж со стула упал. Ну, не может же быть, думаю. Ну, не до такой же степени. Ну, нельзя же в век соцсетей совсем уж так топорно делать. Да и Путина в этот раз не было. Это все моя паранойя.

Два дня ходил, ходил... Нет. Что-то не нравятся мне эти ученые. Ну вот не так что-то в этих ученых.

Почему они молчат, а говорят только чиновники? Почему научное открытие представляют не те, кто его сделал, а какой-то переводчик Рогозина? Ну, как если бы вместо Джобса презентацию айфона проводил сотрудник Пентагона, например.

Где хоть одно интервью с авторами открытия? Где вообще хоть один комментарий ученых в ролике - что произошло, почему это важно, терминология, описание метода? Кто вообще эти ученые? Где хоть одна фамилия?

Вот персонально вот этот ученый в белом халате, который так механически-безэмоционально топит таксу - он кто? Кандидат, завкафедры, разработчик, Иван Петрович, Сергей Моисеевич, Вениамин Игоревич? Ну, человек изобрел такое важное «открытие» - автора, автора! Нет. Молчок.

И почему у них такие деревянные рожи кирпичом по стойке «смирно», в конце-то концов?

Полез смотреть.

Путин и рыбаки, Путин и православные, Путин и обед.

Да. Все-таки не нравятся мне эти ученые.

Бабченко: «Телеканал «Москва-24» – вы лучшие!»