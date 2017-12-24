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Общество
24.12.2017
«Это очень вредно». Итальянский шеф-повар оценил белорусские пиццы

Итальянский шеф-повар оценил Иньяцио Роса по просьбе Onliner.by беспристрастно оценил несколько пицц, изготовленных минскими фирмами по доставке.

Иньяцио изначально был настроен скептически: повар утверждает, что вкусной пиццы в минских ресторанах он еще не пробовал.

— Я перестал даже искать и есть пиццу в ресторанах, чтобы не обижать коллег, — улыбается маэстро. — В Беларуси все едят американский вариант пиццы — жирную, на толстом тесте, с кучей начинки. Все это не настоящая пицца. Настоящую придумали у меня на родине. Она сильно отличается и готовится по другим канонам. То, что вы едите здесь, — это батон с сыром и колбасой. Я не хочу никого обижать: такая пицца может казаться вкусной, она нравится людям. Это очень вредно. А мы ведь хотим не просто набить брюхо, правильно?

Вот что сказал шеф-повар при ознакомлении с одной из предложенных пицц.

– Если нажать на край нормальной пиццы пальцем, она захрустит, — издал хрустящий звук иностранец, заменяя забывшееся слово. — Эта пицца резиновая, будто вместо лепешки здесь батон или сэндвичный хлеб. Тесто здесь растягивается, а не лопается — это очень плохо.

— Так готовят всю американскую пиццу: они добавляют в тесто молоко, сахар, дрожжи и жир. И я не понимаю зачем! Это увеличивает цену продукта, делает его вредным, но не делает более вкусным. Я бы так ни за что не сделал, — рассказал кулинар и поднес коробку к носу.

— Эти бизнесмены экономят на всем! В таких коробках никто не должен доставлять пиццу. Если по-хорошему, пиццу нужно есть сразу после приготовления. Но когда человеку крайне важно отвезти ее домой, коробка должна быть обернута изнутри фольгой, а в крышке должны быть сделаны дырки, чтобы она дышала, иначе во время доставки она будет там вариться и станет непригодной к употреблению. Из всех правил они соблюдают одно: кладут на дно коробки бумагу. Так картон не размокает и краска с коробки не попадает в блюдо.

С минскими пиццами только сидеть и толстеть, резюмировал итальянец.

 
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