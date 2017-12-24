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24.12.2017
Быков: «Человеческое везде найдет лазейку и превратит секс в акт духовной близости»

Российский писатель Дмитрий Быков недавно отметил 50-летие. Небольшой отрывок из его интервью «Снобу».

Фото РИА Новости

— Сколько раз можно любить в жизни? И стоит ли бросаться в новую любовь, если «старая» жива?

— Кому как. Для кого-то это потребность, кто-то от этого разрушается. У меня такой потребности нет, я свое нашел. Хотя кто может за себя поручиться? Если бы Джеймс Бонд был русским, фильм назывался бы «Никогда не говори гоп».

А любить можно много раз, но необязательно срываться в новый роман. Иногда все можно прожить теоретически. Как говорит Табите Стивен Кинг, «Человек, сидящий на диете, имеет право пролистать меню».

— Если бы пришлось выбирать: женщина, с которой возможен вечный упоительный секс, или женщина, с которой возможно вечное упоительное, но лишь духовное родство, кого бы вы выбрали?

— Ложный выбор. Никогда у меня не было упоительного секса с женщиной, которая была мне чужда во всем остальном. Секс – вообще такое дело человеческое, а не совсем звериное. Об этом, в частности, «Интим» Патрика Шеро.

Человеческое везде найдет лазейку и превратит физкультуру в акт духовной близости.

 
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