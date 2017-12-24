Директора убыточного колхоза оштрафовали за покупку дорогого авто, но машину не забрали

Руководитель одного из хозяйств Брагинского района приобрел «Тойоту Ленд Крузер Прадо». При этом колхоз имел кредиты, долги и другие финансовые проблемы. А в организации уже был один такой автомобиль.

Директором заинтересовался Комитет государственного контроля. Горе-руководитель получил штраф, эквивалентный $ 7 тысячам.

Но что же с машиной? И не посадят ли деревенского любителя полного привода?

Уголовное дело в отношении директора не заводили, но привлекли к административной ответственности, сообщили в КГК. Автомобиль не изымали, вседорожник останется в хозяйстве.