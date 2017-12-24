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24.12.2017
Виктор Федорович, Белгазета
Как 20 лет назад исчез минский вор в законе Щавлик

20 лет назад, вечером 10 декабря 1997г., без вести пропал 37-летний минчанин Владимир Клещ, он же вор в законе по прозвищу Щавлик. Кто приложил руку к исчезновению Щавлика, неизвестно.

Около восьми вечера на мобильный телефон Клеща кто-то позвонил. Щавлик молча выслушал абонент, накинул на себя куртку и в домашних тапочках покинул квартиру.

Одни говорили, что он жене сказал: мол, отгоню машину и вернусь. Другие утверждали, что то же самое он сказал соседке. Это не столь важно. Человек вышел из дому на 5 минут и словно растворился.

Вот что автору этих строк рассказывал минчанин Анатолий, специализировавшийся на вскрытии (закрытии) различных замков: «Ближе к полуночи мне позвонила жена Клеща, сообщила, что он пропал, и просила закрыть машину. Я, когда приехал, увидел стоящую во дворе БМВ с раскрытой водительской дверью, ключей в замке зажигания не было, а в салоне на сиденье заметил несколько капель, похожих на кровь.

Поразило же меня то, что от подъезда к машине по снегу вела цепочка следов, которая обрывалась возле автомобиля. То есть Владимир подошел к машине, открыл, сел, а потом некая сила его выдернула из-за руля. Других следов на снегу я не видел».

Щавлика искали и свои, и чужие. До определенного момента в криминальном мире его пропажу связывали с, так сказать, внутренними противоречиями. Этой же версии придерживались и борцы с оргпреступностью. Один из оперативников в беседе с журналистом утверждал, что Щавлик замахнулся на «крышевание» нефтебизнеса, а это тема не его полета, потому его и убрали. Однако подтверждений, что Щавлик перешел дорогу кому-то из воровского или очень делового мира, добыто не было.

События последующих лет дали новую пищу для размышлений. 13 апреля 1999г. в поселке Большевик под Минском исчезает 27-летний Александр Трацевский, он же вор в законе по прозвищу Траца. Сценарий пропажи схож со случаем Щавлика: машина нараспашку, пару капель крови в салоне - и на долгие годы статус без вести пропавшего.

7 мая 1999г. пропадает без вести бывший глава МВД Юрий Захаренко. По официальной версии, он был похищен с применением насилия неустановленными лицами и увезен на легковом автомобиле в неизвестном направлении. 16 сентября того же года в Минске бесследно пропадают политик Виктор Гончар и его друг - бизнесмен Анатолий Красовский. На предполагаемом месте похищения - ул. Фабричной - были найдены осколки стекла автомобиля и кровь.

В рядах белорусской оппозиции появляется версия о существовании «эскадрона смерти», состоящего из бойцов спецназа, которые расправляются с неугодными властям политиками: мол, сперва потренировались на ворах в законе, а потом взялись за нас.

Кстати, в белорусском криминальном мире также придерживаются версии, что Щавлика «спецы сработали». По неофициальным данным, лет десять назад решением суда Владимир Клещ был признан умершим.

И есть один, который знает?

Истории с пропажами и убийствами воров в законе и прочего криминалитета из лихих 90-х давно заняли свое место на пыльных архивных полках. О них бы и забыть, да изредка, словно с вполне конкретной целью, о них вспоминает Александр Лукашенко.

В октябре 2001г. президент сообщил, что еще 5 лет назад «через определенных жуликов» предупредил криминальных лидеров: «Не дай Бог где-то вы создадите обстановку криминальную, я вам поотрываю всем головы». И как бы невзначай добавил: «Был случай, когда они неправильно себя повели. Помните вы этих щавликов и прочих. Где они сейчас? Поэтому в стране порядок и все довольны».

В апреле 2011г. в послании белорусскому народу и парламенту Лукашенко, говоря о причинах теракта в минском метро, вновь вспомнил о бандитах: «Я вам честно рассказал, что еще 10 лет тому назад, что группировки, которые в свое время из советских штанишек выросли, связи у них были очень тесные с Москвой, мы их очень быстро прибрали к порядку. Тот, кто не подчинился, их уже и кости сгнили».

Правда это или нет, сложно сказать, однако после появления в Беларуси новоявленных воров в законе, при случае, как правило, в ходе так называемых профилактических бесед, оперативники им напоминают про «сгнившие кости Щавлика».

Справка «БелГазеты». Владимир Клещ родился в Минске 9 июля 1960г. Шесть раз судим, по криминальной «специальности» - вор-домушник. Общая сумма сроков - 18 лет, однако освобождался по амнистии и досрочно. Первую судимость получил в 15 лет за кражу, последнюю - в ноябре 1995г. за подделку водительского удостоверения. В октябре 1997г. задерживался по подозрению в вымогательстве, но был отпущен. «Коронован» в январе 1994г. в Тамбове. По некоторым данным, был дважды женат. В июне 1994г. его женой стала Елена Вайда. Венчались в Минском кафедральном соборе Святого Духа, а свадьбу праздновали в ресторане «Рандеву». Среди гостей было немало «авторитетных» людей со всего экс-СССР.

 
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