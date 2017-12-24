Как не умереть со скуки в декрете. Милый рецепт от литовских мам

Молодые девушки часто сравнивают свой первый декретный отпуск с путешествием на необитаемый остров.

На борту уходящего корабля остается вся привычная жизнь: работа с горячо (не)любимыми коллегами, подруги с их сумасшедшими историями, походы в кафе и веселые компании. Все, что раньше цепляло и заставляло вставать из постели по утрам, уплывает за горизонт.

Именно в таких красках многие белорусские мамы описывают свой первый декретный отпуск.

Во время ухода за ребенком они вынуждены находить новые увлечения: начинают вести собственный блог, много читают, шьют одежду «на вырост» для любимого сына или дочери. Вместе с тем, почти абсолютное большинство начинающих матерей жалуются на одну важную, но трудно решаемую проблему – ощущение собственной нереализованности в профессиональном и творческом плане. Карьерные планы поставлены на паузу, а ведь так хочется использовать на полную свои таланты, вернуть ощущение собственной ценности!

Для сравнения, в Литве изящно решили эту проблему, позволив некоторым литовским мамам почувствовать себя счастливее.

Но для начала пару слов о моде.

Уже несколько лет подряд в странах Северной Европы набирает популярность мода на вязанные вещи. Теплые и уютные свитеры, кардиганы и аксессуары прочно вошли в жизнь европейских модниц. Одно из наиболее интересных направлений – это олдскульные вещи, созданные в традиционном северном стиле с оттенком современной эстетики.

Одна из компаний, которая занимается пошивом натуральной и стильной одежды – The Knotty Ones. Свои товары литовская фирма продает не только в бутиках в Вильнюсе и других городах, но и через интернет-магазин с доставкой по всему миру (в том числе и в Беларусь).

Фишка компании заключается не только в том, что она шьет качественные и красивые вещи, но и в том, кто именно их шьет. Созданием одежды занимаются молодые мамы, которые живут в Литве в небольших деревнях и городках, в основном находясь дома в отпуске по уходу за ребенком.

Фирму основали три подруги Сандра, Дануте и Аквиле, которые решили реализовать свою мечту и создать свой бизнес по пошиву одежды.

– Не так много бизнесов создается женщинами. Но мы решили: мы, три молодые женщины, будем делать одежду для женщин и приглашать на работу женщин, которые интересуются вязанием. Нам нравится идея, которая поддерживает женскую солидарность. Это очень сильно вдохновляет, – рассказывает Дануте.

Девушки уверены, что Knotty Ones – это не только бренд, а целый жизненный проект. С помощью него они стремятся вернуть интерес к традиционным вязальным ремеслам, которые позволяют создавать красивую одежду из 100%-натуральных материалов.

– Вязание было когда-то давно занятым ремеслом женщин в Литве. Дни, когда ручная работа была необходимостью, а не роскошью, давно прошли, но искусство вязания снова в моде, – рассказывают создательницы проекта.

Девушки уверены, что вязание может стать для молодых мам увлекательным хобби, хорошим заработком для их семей, а также просто дополнительным источником счастья.

Фото: theknottyones.com. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.