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Экономика
24.12.2017
В Минске начались скидки, но одежду продают по реальным ценам. Что случилось?

В редакцию CityDog.by обратились две читательницы, которые на днях покупали одежду в магазинах бренда Inditex по скидкам, но при оплате оказалось, что товар стоит дороже.

Что случилось?

Минчанка Александра в среду выбрала блузку в магазине Pull&Bear в ТРЦ Dana Mall. На ценнике была указана стоимость 34,99 руб. Кассир пробила покупку и озвучила «49 рублей 99 копейки». На возмущение Александры продавец позвала администратора, которая объяснила: «У нас было промо, но уже нет. Ребята вывесили в зал и не убрали скидку».

Минчанка Мария выбрала в Zara пуховик. Если верить ценнику, он стоил 199 рублей. За покупку платил ее муж, а когда уже дома Мария посмотрела в чек, то увидела, что за пуховик они заплатили 289 рублей. Сегодня она вернулась в магазин с чеком и курткой. Администратор пояснила Марии, что «в системе пуховик продается за 289 рублей».

Как поступили покупательницы?

Александра считает, что блузка Pull&Bear не стоит 50 рублей, поэтому без споров и претензий оставила покупку на кассе и ушла. «Пусть сами ее носят», – рассказала девушка CityDog.by.

Мария решила не возвращать пуховик в магазин, потому что он ей нравится и она не очень хочет заниматься поисками другого. Правда, носить обновку минчанка пока не стала: девушка все еще не уверена, что вещь стоит своих денег.

Что говорят в магазине?

Бренды Zara и Pull&Bear входят в испанскую группу компаний Inditex, которая этим летом открыла несколько магазинов в ТРЦ Dana Mall. CityDog.by позвонил в Zara, но администраторка разговаривать с нами не захотела:

– Я воздержусь от комментариев и предложу обратиться в наш офис в Москву. До свидания! – ответила девушка и повесила трубку.

Что говорит закон «О защите прав потребителей»?

Председатель минской организации «Белорусского общества потребителей» Василий Паринов советует в таких случаях не лениться писать в книгу жалоб и предложений, так как расхождение информации о цене на этикетке и в чеке – грубое нарушение правил торговли и Закона «О защите прав потребителей».

– В записи нужно потребовать объяснить, на каком основании дана неверная цена о товаре. Далее нужно дождаться ответа и с ним идти в общество защиты прав потребителей. Также можно написать руководству магазина претензию, в которой указать, что вы хотите получить скидку, заявленную на этикетке, – говорит Василий Паринов.

Если же администрация объясняет неактуальную скидку на ценнике тем, что его просто не успели поменять, это также нарушение правил торговли, так как это вводит в заблуждение покупателя, объяснил эксперт.

 
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