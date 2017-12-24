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24.12.2017
Анжелика Василевская, FINANCE.TUT.BY
Могилев-Смоленск: «Раньше за машинами ездили, теперь — за едой»

Около двух лет назад могилевчане практически через одного ездили в Смоленск за машинами и бытовой техникой. Сейчас если и отправляются на закупы, то за едой, но и это редкость.

Так считают и перевозчики, и «бывалые челноки». TUT.BY узнал, по-прежнему ли популярен Смоленск для шоп-туров жителей Могилевской области и какие белорусские товары в России дешевле, чем на родине.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

От Могилева до Смоленска — около 200 км, или примерно 3 часа пути на маршрутке. На личном авто — быстрее. Для сравнения: до Минска — чуть меньше 200 км, или примерно 2,5 часа в дороге.

Около двух лет назад, когда разница курсов белорусского и российского рублей была существенной, многие жители Могилевской области ездила закупаться в Смоленск. А если не ездили, то делали заказы знакомым, которые отправлялись в очередной шоп-тур.

— Думаете, как я, простой педагог, двоих детей без мужа вырастила? Моталась на закупы. Я бывалый челнок, хотя по мне, наверное, не скажешь, — улыбается могилевчанка Елена (имя изменено по просьбе героини. — TUT.BY).

О предпринимательской жилке и торговом прошлом женщины знают только близкие — Елена тщательно скрывает, что зарабатывала тем, что практически каждые выходные в течение полутора лет моталась в Смоленск.

— Брала заказы у знакомых на одежду, обувь, технику, даже мебель. И велосипеды с роликовыми коньками возила. Отслеживала, когда на них будут скидки, и только тогда ездила за ними с парой знакомых на грузовом микроавтобусе. Заказчики знали, что я немного накидываю цену сверху за услугу доставки, но соглашались — даже с моим наваром им покупка выходила гораздо дешевле, чем тут, в Беларуси, — женщина делится схемой заработка очень неохотно. Отмахивается: — Ой, столько всякого было. Не хочу вспоминать. Но выхода не было — нужно было детей растить. Я знаю, что нарушала закон, и мне стыдно. Хотя стыдно должно быть государству за то, что учитель вынужден нарушать закон, чтобы его семья выжила. Моей зарплаты катастрофически не хватало, бывший муж алименты не платит, он безработный.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Торговлю Елена бросила, когда попала в «не очень приятную историю» на границе. Какую — говорить отказывается. «После этого я решила: техничкой в своей же школе подрабатывать буду, но в челноки больше не пойду», — добавляет учительница.

А вот госслужащая Татьяна до сих пор ездит в Смоленск. Раз в месяц. За продуктами.

— Берем окорочка, рыбу, сливочное и подсолнечное масло — ящиками. Сбрасываемся родственниками, знакомыми — и закупаемся. Только так выгодно получается. Если покупать все это для одной-двух семей, ездить бессмысленно, — объясняет женщина.

Она также отслеживает цены на сайтах и звонит уже знакомым продавцам.

— Я покупаю рыбу и окорочка в определенных точках — кстати, у белорусок, которые в Смоленске давно живут. Они и скидки делают. За сыром на рынок хожу, прицениваюсь. И знаете, что меня до сих пор удивляет? Что глубокская сгущенка в Смоленске стоит дешевле, чем в Беларуси.

По ее словам, за одну поездку они в среднем закупают продуктов рублей на 600−700. В декабре они за продуктами для новогоднего стола уже съездили. Привезли съестного примерно на тысячу рублей.

— Брали и форель, и даже по баночке икры — в Смоленске они стоят дешевле примерно на треть. Еще ребенку игрушки в подарок купила. Правда, они ненамного дешевле, чем у нас. Но в целом, мы посчитали, что сэкономили за последнюю поездку около 150 рублей на всех, — говорит Татьяна.

По ее словам, ажиотажа и большого количества белорусов в Смоленске она не заметила.

— Может, в эти выходные поехали. А может, и дома все купят. В конце концов, сейчас не только на технику, но и на продукты рассрочка есть в торговых центрах, так что перед поездкой в соседнюю страну лучше несколько раз посчитать. Иначе съездите себе в убыток.

Перевозчики также отмечают заметный спад спроса на шоп-туры в Смоленск. Например, маршрутки «Новой линии» каждое утро ездят в Смоленск, но заполняемость их меньше, да и пассажиры не на закупы едут.

— Чаще всего это студенты или просто люди, которые ездят по делам, — рассказал TUT.BY руководитель диспетчерской службы «Новая линия» Андрей Донцов. — Года два назад в Смоленск за машинами ездили, за бытовой техникой. Но как только разница курсов стала ниже, крупные шоп-туры утратили популярность.

 
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